Finde en Escobar: una peatonal de Halloween, el Cine Italia “Embrujado” y Juampi González son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos de Halloween en la Peatonal Mendoza, funciones gratuitas en el Cine Italia “Embrujado” y un show de stand up de Juampi González, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan hoy, a las 16:30 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la jornada cultural JuveActiva que contará con competencias de freestyle, clases de básquet, arte urbano y punto de consulta joven. Además, a las 17:30 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), habrá un Café Literario con presentaciones de libros y micrófono abierto. Luego, a partir de las 18 horas en la Peatonal Mendoza de Ingeniero Maschwitz (entre Av. El Dorado y Colectora Este), tendrá lugar una celebración de Halloween donde se podrá disfrutar de shows musicales, puestos de emprendedores, food trucks y promociones especiales en comercios. Además, siguiendo la temática, durante todo el día habrá funciones en el Cine Italia «Embrujado» (Mitre 451, Belén de Escobar) de las películas “El Extraño Mundo de Jack” a las 14 horas, “El Cadáver de la Novia” a las 16 horas, “El Juego del Miedo” a las 20 horas, y “Sleppy Hollow: La Leyenda del Jinete sin Cabeza”. Las cuatro funciones son con entrada gratuita para quienes asistan disfrazados.



El sábado, a partir de las 10 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el taller Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Por la tarde, a las 18 horas, se inaugurará una muestra de arte en el Centro Cultural Campiglia con una exposición de Cintia Cardozo y la presentación del libro “Los Ángeles Judíos” de María Julia Martínez Pelliza. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari, se presentará Juampi González con su show de stand up “Soltero 2.0”.



El domingo, desde las 10 horas en el skatepark de la plaza El Dorado (Av. El Dorado y La Plata, Ingeniero Maschwitz), se realizará un campeonato de Skateboarding con modalidad para iniciantes, principiantes y amateur. Además, a las 16 horas en el Teatro Seminari, habrá una función de la obra infantil “Amigos Brainrot”. Por otra parte, a las 17 horas en la plaza San Martín (Av. Tapia de Cruz y Asborno, Belén de Escobar), tendrá lugar el encuentro “K-Pop Random Dance Challenge” con competencias de cosplay y música en vivo. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Chainsaw Man” a las 12 horas, “Teléfono Negro 2” a las 19 horas, y “Frankenstein” a las 21:30 horas.