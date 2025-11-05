Colegio Cereijo: seis estudiantes llegan a las finales de las Olimpíadas Nacionales de Filosofía, Matemática y Biología

Seis estudiantes del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo – UBA de Escobar se clasificaron a la instancia final de las Olimpíadas Nacionales en diferentes disciplinas. Para llegar a la instancia final los alumnos deben superar instancias distritales, regionales y también provinciales.



El estudiante Ian Enciso es finalista del certamen jurisdiccional de la Olimpíada Argentina de Filosofía, con una nota de 90/100. Esta instancia tendrá lugar entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre en el predio de la UBA de Villa La Angostura. En tanto, los estudiantes Facundo Molina y Julián Ailbirt llegaron a la final del certamen de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), que se realizará del 10 al 14 de noviembre en la provincia de Córdoba.



Por último, Evangelina Torresagasti, Iván Maruso y Luz Azcona Correa forman parte del equipo que representará al Colegio Preuniversitario en el certamen nacional de la Olimpíada Argentina de Biología. Éste se realizará en la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba) el próximo 17 y 18 de noviembre.



«Estos logros se inscriben en la puesta en marcha del laboratorio y del Club Olímpico a comienzos de este año, lo cual está permitiendo una preparación intensiva de los/as estudiantes de cara a este tipo de competencias. Se trata de una importante asignación de recursos por parte de la Municipalidad para que docentes especializados se dediquen en forma exclusiva a las tareas que demanda el Club Olímpico», expresó la rectora Victoria Serruya.



Cabe destacar que es la primera vez que el Colegio participa en las Olimpiadas de Biología y Filosofía, obteniendo excelentes resultados. En cuanto a Matemática, la trayectoria de participación en OMA viene desde los inicios del Colegio y ya el año pasado hubo un representante estudiantil en la final de Córdoba. Nuevamente el Cereijo se destaca por el excelente nivel académico de su institución, plasmado en logros de alcance nacional.