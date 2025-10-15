Savio: Cuatro aprehendidos y un bunker desarticulado

El procedimiento estuvo encabezado por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Escobar, en el marco de una causa tramitada bajo la ley 23.737.

A partir de una denuncia anónima ingresada al 0800 DROGAS del Municipio de Escobar, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas de Escobar, llevó adelante un operativo policial con tres allanamientos simultáneos en el barrio Ovejero Chico – asentamiento Costa Esperanza, de la localidad de Maquinista Savio, que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y detener a cuatro personas involucradas.

Participaron del dispositivo EPDS Escobar, Comando de Patrullas Escobar, Comisaría Escobar 4ta, GAD Escobar, junto al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la División Canina K9 de la Policía Municipal de Escobar, quienes brindaron apoyo logístico, operativo y de contención perimetral para resguardar la seguridad de los vecinos durante el desarrollo de las diligencias.

Secuestros realizados:

– Cocaína: 900 envoltorios con dosis fraccionadas

– Marihuana: ½ bloque trozo compacto y varios envoltorios fraccionados

– Arma de fuego: escopeta calibre 12/70 con numeración suprimida

– Municiones: 5 cartuchos calibre 12/70

– Celulares: 4

– Dinero en efectivo: $20.000

– Balanzas y elementos de corte y fraccionamiento.

La investigación, impulsada por la denuncia en el 0800 DROGAS ESCOBAR, permitió a través de tareas de campo, seguimientos, cámaras, filmaciones y registros fotográficos, obtener el material probatorio necesario para que la Justicia ordenara los allanamientos.

Durante el operativo, la Policía Municipal de Escobar dispuso un operativo cerrojo en el perímetro, junto al GOE, brindando apoyo a las fuerzas intervinientes y garantizando la integridad de los vecinos y vecinas. Además, la División Canina K9 colaboró en la búsqueda de estupefacientes y elementos de interés.

Como parte del procedimiento, quedaron aprehendidas cuatro personas cuyas identidades no trascendieron, quienes serían los responsables de una banda dedicada a la venta de estupefacientes.

Este trabajo coordinado demuestra una vez más la firme decisión del Municipio de Escobar de combatir el narcotráfico, reforzando la cooperación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad provinciales.