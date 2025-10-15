Fiesta Nacional de la Flor: 86 mil visitantes, gran demanda hotelera y mucho turismo en el partido de Escobar

La 62ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del país, con un total de 86.000 visitantes durante los nueve días de exposición en el Predio Floral de Belén de Escobar.



Además, la ocupación hotelera fue récord: el complejo Las Clavelinas, en Ingeniero Maschwitz, estuvo al 100% durante toda la semana, mientras que la Posada Mendoza by DOT Tradition, también en Maschwitz, alcanzó ocupación plena los dos fines de semana en que se desarrolló la fiesta. En tanto, el Hotel Sans Souci, en Belén de Escobar, registró un 80% de sus plazas ocupadas y la plataforma Airbnb informó un 60% de ocupación de todas las opciones de alojamiento disponibles en el distrito.



“Cuando ponemos tanto empeño en organizar la Fiesta Nacional de la Flor es porque sabemos la atracción que genera a nivel turístico. Como todos los años, llegaron centenares de visitantes de todo el país, lo que termina favoreciendo el consumo en los comercios locales y reactivando el círculo virtuoso de la economía. Así que estamos muy satisfechos porque esta nueva edición de nuestra mayor celebración fue un éxito en todo sentido”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



De acuerdo a una encuesta realizada por la organización entre 470 visitantes, la gran mayoría destacó la calidad de la muestra floral, la organización general y la atención del personal, además de la estética del predio y el ambiente familiar. Asimismo, 8 de cada 10 personas se mostraron conformes con los precios de las entradas y consumos dentro del predio, y valoraron la presencia de emprendedores, feriantes y artistas locales, considerados parte esencial de la identidad escobarense.



De esta forma, la Fiesta Nacional de la Flor volvió a posicionar a Escobar como referente nacional del turismo, la floricultura y la producción local, promoviendo el desarrollo económico y la identidad cultural del distrito.