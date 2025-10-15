El Colegio YMCA de Matheu celebró sus 40 años

El intendente Ariel Sujarchuk participó del acto conmemorativo por el 40° aniversario del Colegio Asociación Cristiana de Jóvenes – YMCA Escobar, institución ubicada en la localidad de Matheu. La ceremonia contó también con la presencia del director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni; autoridades municipales y de YMCA Argentina; directivos de la institución; docentes; estudiantes; familias; ex docentes y ex alumnos.



“Estamos muy felices de acompañar al YMCA en estos 40 años de presencia aquí en el partido de Escobar. Una gran institución, que transmite con profesionalismo y calidez educativa los valores humanos que repercuten en toda la comunidad”, expresó Sujarchuk.



Por su parte, Sileoni afirmó: “Venimos a sentar posición de que no queremos más odio en la sociedad, queremos escuelas y personas que respeten al otro. La escuela debe transmitir conocimientos, pero también buenos valores. Ese es el camino que elige YMCA, una de las instituciones de mayor prestigio, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país”.



En el acto, que tuvo lugar en el microestadio de Matheu, el Honorable Concejo Deliberante de Escobar entregó una placa conmemorativa como reconocimiento a la trayectoria de la institución. También hubo un número folclórico y un cierre artístico.



Actualmente, el colegio cuenta con una matrícula de 1.530 alumnos y alumnas distribuidos en los tres niveles educativos. En el horario vespertino funciona también la sede del Instituto Universitario YMCA, inaugurada en 2020, donde más de 100 estudiantes cursan el profesorado en Educación Física.



Además, en articulación con el Municipio de Escobar, la escuela participa activamente en programas como los Juegos Escobarenses, Escuelas por el Ambiente y la Escuela de Liderazgo (ELi), además de ser sede de las colonias municipales de verano destinadas a personas con discapacidad.