62ª Fiesta Nacional de la Flor: se eligieron nuevos embajadores y las carrozas ganadoras

En la última jornada de la 62ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, se realizó la elección de los nuevos embajadores y embajadoras, junto con la premiación de las carrozas ganadoras.



La primera embajadora fue Mónica Rothlisberger, de 34 años, vecina de Maquinista Savio. Es secretaria, técnica en marketing y publicidad, y estudiante de tercer año de la Licenciatura en Nutrición. Por su parte, el primer embajador fue Horacio Gaun, de 31 años, de Belén de Escobar, monitor de escalada infantil y actividades al aire libre en la Granja Educativa Don Benito, además de coach de crossfit en Roots Box.



Como segundos embajadores fueron elegidos Candela Díaz López, de 18 años, oriunda de Del Viso, profesora de italiano de nivel primario y estudiante de Licenciatura en Comercialización; y Thiago Ocampo, de 19 años, de Matheu, técnico en Producción Agropecuaria, estilista, maquillador, manicurista y artista drag queen.



En cuanto a las carrozas, el primer puesto fue para la Colectividad Boliviana de Escobar, con su propuesta “Tobas”, inspirada en una danza ancestral originaria de los tiempos del Imperio Inca. La colectividad, fundada en 1990, continúa participando activamente y brindando su aporte a la comunidad. El segundo lugar fue para el Instituto de Florihorticultura y Jardinería, mientras que el tercer puesto correspondió a la Asociación Japonesa de Escobar.



Nueve días de atracciones, ferias, gastronomía y música



Durante nueve días, decenas de miles de personas visitaron el Predio Floral y disfrutaron de viveros y exposiciones florales con más de 120 expositores, stands comerciales y una feria con 350 emprendedores locales. Además, hubo un gran paseo gastronómico, espectáculos artísticos, juegos infantiles y talleres ambientales.



“Estamos gratamente sorprendidos por la cantidad de gente que vino a disfrutar de este evento, tanto del partido como de todo el país e incluso de países limítrofes. Seguiremos trabajando juntos para mejorarla, porque siempre se puede hacer algo más, poniendo creatividad, apoyando a los floricultores de nuestra región”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



La apertura contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Rodríguez Reveles; y el intendente de Pilar, Federico Achával.



A lo largo de las jornadas también se desarrollaron propuestas especiales como Sabores Rodantes, con su oferta gastronómica y shows en vivo, y el festival Alma Bohemia, que reunió a diseñadores, artistas visuales y productores locales. También funcionó el Mercado de Oportunidades, ya convertido en un clásico escobarense, con importantes descuentos en indumentaria, calzado, tecnología, gastronomía y accesorios.



El viernes se presentó Turf, que celebró sus 30 años con un recital en el Predio Floral. El sábado tuvo lugar el tradicional desfile de carrozas sobre la avenida Tapia de Cruz, con 17 carrozas, colectividades, bandas y comparsas que llenaron de color y alegría las calles de Belén de Escobar. Si bien la lluvia obligó a suspender por cuestiones de seguridad los espectáculos nocturnos, el desfile pudo concluir bajo una leve llovizna.



“Esta Fiesta genera trabajo, movimiento y consumo, además de alegría. Por eso siempre la vamos a defender, para que siga creciendo año a año”, concluyó Sujarchuk.