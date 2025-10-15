Éxito del Mercado de Oportunidades en la Fiesta de la Flor: se vendió un 60% más que en la última edición

El Mercado de Oportunidades volvió a ser un éxito para los vecinos y vecinas de Escobar. Esta nueva edición se desarrolló durante tres jornadas en la Fiesta Nacional de la Flor con importantes promociones y descuentos que permitieron elevar las ventas un 60% respecto a los números registrados en la edición realizada en las vacaciones de invierno.



Los rubros que más ventas registraron fueron electrodomésticos, productos regionales e indumentaria. También hubo importantes ventas en sectores como alimentos y decoración que aportaron variedad a la oferta y atrajeron tanto a visitantes locales como a turistas de toda la región.



En total, se logró una recaudación que superó los 12 millones de pesos. Este resultado refleja la consolidación del Mercado como el esperado hot sale escobarense.