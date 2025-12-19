Reconocimiento a las fuerzas de seguridad en el 204° aniversario de la Policía Bonaerense

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto por el 204° aniversario de la creación de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de homenajear y reconocer a los efectivos de la fuerza provincial, así como también a la Policía Municipal y la Guardia Urbana, que trabajan de manera articulada en el distrito.



La ceremonia se llevó a cabo en el microestadio de Garín y contó con la presencia del subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA, Andrés Escudero; el jefe departamental de Seguridad de Escobar, comisario inspector Diego Enríquez; la secretaria de Seguridad del Municipio de Escobar, Rocío Fernández; y otras autoridades del área de seguridad local y regional.



Durante el acto se entregaron 21 reconocimientos a jefes de dependencias, 8 distinciones por actos destacados, 38 reconocimientos a numerarios por labor destacada, además de una mención especial al Comisario Maximiliano Schalitz. También se otorgaron 6 reconocimientos a integrantes de la Policía Municipal y 4 a efectivos de la Guardia Urbana.



Asimismo, la Policía de la provincia de Buenos Aires distinguió al intendente Ariel Sujarchuk, a la secretaria de Seguridad, Rocío Fernández, y al subsecretario de Seguridad, Horacio Martínez.



“En Escobar volvimos a demostrar nuestra capacidad de innovación, incorporación tecnológica y fortalecimiento de los recursos humanos, aportando las herramientas necesarias para cuidar a nuestra comunidad. Desde un aire acondicionado para una comisaría hasta cámaras de seguridad, patrulleros nuevos y cientos de efectivos que los escobarenses sostenemos con nuestras propias tasas. ¿Para qué? Para que en Escobar podamos caminar cada día con mayor seguridad y vivir mejor. A esto se suma una valoración muy positiva del desempeño de la Policía Bonaerense, junto con dos alertas que nos exigen máxima atención: por un lado, el crecimiento de las violencias entre personas que se conocen, ya que buena parte de los delitos graves no responden a hechos de inseguridad tradicionales, sino a conflictos interpersonales que derivan en situaciones extremadamente graves, incluso con pérdida de vidas; y por otro, la necesidad de no bajar los brazos en la lucha contra la droga y el narcomenudeo”, concluyó Sujarchuk.



Por último, se realizó un emotivo homenaje al subcomisario Gonzalo Gastón Pereyra, de la Comisaría 3ª de Garín, fallecido este año en cumplimiento del deber, mediante la entrega de una placa conmemorativa a sus familiares. Además, el Municipio hizo entrega de aires acondicionados para dependencias policiales, con el fin de mejorar las condiciones laborales del personal y la atención a los vecinos y vecinas que se acercan a realizar denuncias.



En 2025, la gestión en seguridad del Municipio de Escobar se consolidó con una inversión histórica de $16.120 millones, equivalente al 13% del presupuesto total, destinada a fortalecer la prevención, el patrullaje y la lucha contra el delito. Durante el año se incorporaron 11 nuevos patrulleros a la flota de la Policía Bonaerense y el distrito alcanzó una cobertura del 89,36% de sus calles, liderando el ranking de patrullaje en todo el Conurbano. Además, tras su aprobación unánime en el Concejo Deliberante, en febrero comenzaron a patrullar la Policía Municipal y la Guardia Urbana, y se amplió el Centro de Monitoreo, que quintuplicó su tamaño original y sumó tecnología de última generación.