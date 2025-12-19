Pan Dulce helado Munchi´s  para estas fiestas

.Munchi´s, la empresa pionera en la Argentina en la elaboración de cremas heladas con leche de vaca jersey, lanza para estas fiestas el Pan Dulce helado para festejar con familia y amigos.



Se trata de 1 ½ kg de helado de crema avainillada, rellena con frutos secos seleccionados: avellanas, almendras y nueces. También tiene higos y ciruelas y un baño de hilos de chocolate.



El pan dulce helado es una gran opción para una mesa dulce original y fresca en estas fiestas a la que pueden sumarse los exquisitos postres y la variada paleta de sabores de la marca.



Por otra parte, Munchi’s reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente ya que la marca utiliza cucharitas y cubiertos comestibles hechos con harina de arroz, que son biodegradables, libres de gluten y compostables, logrando reducir el uso de plásticos en más de 385 kg al año. Asimismo, su packaging está diseñado para minimizar la generación de residuos, contribuyendo al bienestar del planeta.