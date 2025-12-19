Raíces Provincianas, a un paso de ser declarada Fiesta Provincial 

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires otorgó media sanción al proyecto impulsado por el diputado Leonardo Moreno, que propone declarar al Festival Raíces Provincianas de Garín como Fiesta Provincial, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria, su identidad cultural y el compromiso sostenido de la comunidad que lo impulsa. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado bonaerense, representa un paso significativo para fortalecer el turismo, la cultura y el desarrollo local, consolidando a este evento como una referencia dentro del calendario cultural de la Provincia.



«Las fiestas populares cumplen un rol central en la preservación de las tradiciones, al tiempo que generan trabajo, movimiento económico y sentido de pertenencia. En ese marco, desde el Municipio se acompaña este proceso como parte de una política pública que entiende a la cultura como un motor de crecimiento, integración social y proyección territorial, mientras se continúa trabajando para que los barrios sigan creciendo y Escobar reafirme su lugar como un polo cultural», afirmó el diputado Moreno.



En su última edición, el festival celebró su 21ª realización en la localidad de Garín con entrada libre y gratuita, ofreciendo durante tres jornadas una programación que incluyó espectáculos musicales, ballets folklóricos, desfile de caballos, destrezas gauchas, la participación de artistas locales, emprendedores y entidades de bien público, además de un patio gastronómico con comidas típicas de distintas regiones del país, convocando a miles de personas en un espacio de encuentro y celebración de las raíces argentinas.