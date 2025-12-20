Finde en Escobar: un concierto navideño en MALBA Puertos y el estreno de “Avatar” son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destaca un concierto navideño en MALBA Puertos y el estreno de “Avatar: Fuego y Cenizas”, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 18 horas en el skatepark del parque El Dorado (Av. El Dorado y La Plata, Ingeniero Maschwitz), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de freestyle, BMX y skate. Además, a la misma hora en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), habrá clases de básquet. A la misma hora, en la Plaza del Pueblo de Matheu, los más chicos podrán llevarle su cartita a Papá Noel y sacarse una foto con él. La experiencia se repetirá el sábado a las 16 horas en el Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de los Pescadores, Belén de Escobar) y el domingo, a partir de las 18 horas, en el Mercado Circular (Mendoza y Entre Ríos, Ingeniero Maschwitz). Luego, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), tendrá lugar el habitual taller de danza urbana.



El sábado, a partir de las 10 horas en Garín (Av. Gral. Belgrano, entre Padre Perna y Bvd. Presidente Perón), se realizará una peatonal navideña con puestos de emprendedores, shows de artistas locales y food trucks. También habrá una en Maquinista Savio (Carlos del García, entre San Juan y Las Amapolas) y otra el domingo a las 12 horas en Matheu (Canesi, entre Ruta 25 y Pasaje Marullo). Además, a las 16 horas en Ingeniero Maschwitz (Av. El Dorado 1900), tendrá lugar la Fiesta Fin De Año con food trucks y shows en vivo. La experiencia se repetirá el domingo con entrada libre y gratuita.



También el sábado, a las 17 horas en MALBA Puertos (Alisal, Puertos, Av. de la Bahía 160, Belén de Escobar), habrá un concierto navideño a cargo de la Orquesta Tunquelén y el Coro Niños, Niñas y Jóvenes de Escobar. A la misma hora, en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar) se realizará la presentación del libro “Tres” de Jorge Rulfi. Más tarde, desde las 19:30 horas en la peatonal Hipólito Yrigoyen de Belén de Escobar, se llevará adelante la tradicional Santa Misa, el pesebre viviente y una cantata navideña a cargo de músicos locales y el Ballet de Jesús.



El domingo, a partir de las 15 horas en Ingeniero Maschwitz (Mendoza y El Dorado), tendrá lugar la “Peatonal Navidad” que contará con un patio cervecero, puestos de productos artesanales de emprendedores y emprendedoras locales y la participación del festival Alma Bohemia con food trucks y shows musicales de bandas locales. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Zootopia 2” a las 15:30 horas y “Avatar: Fuego y Cenizas” a las 18 horas en 3D y a las 22 horas en 2D.