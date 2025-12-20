Vuelven las peatonales navideñas al partido de Escobar. Organizadas por la Municipalidad, en las distintas localidades del distrito habrá ferias de emprendedores, espectáculos en vivo y food trucks para que los vecinos y vecinas disfruten de un fin de semana festivo, combinando compra de regalos, gastronomía y shows de artistas locales.
El sábado 20 se realizará en Garín y Maquinista Savio de 10 a 22 horas, mientras que el domingo 21 será en Matheu, de 12 a 22 horas. En Garín, la peatonal estará en Av. Gral. Belgrano, entre Padre Perna y el boulevard Presidente Perón. En Maquinista Savio, sobre Carlos del García, entre San Juan y Las Amapolas y en Matheu, en Canesi entre Ruta 25 y Pasaje Marullo.
Además, el 21 de diciembre Alma Bohemia vuelve a Ingeniero Maschwitz con una propuesta navideña que incluirá patio cervecero, feria de artesanos y de emprendedores. La peatonal será en la calle Mendoza y El Dorado, desde las 15 horas hasta la medianoche.
Por último, el sábado 20 se realizará en Belén de Escobar la tradicional cantata navideña con la presentación del pesebre viviente, a partir de las 20:30 horas en la peatonal de Hipólito Yrigoyen entre Tapia de Cruz y Estrada.
Peatonales navideñas este fin de semana en todo el partido de Escobar
