Peatonales navideñas este fin de semana en todo el partido de Escobar

Vuelven las peatonales navideñas al partido de Escobar. Organizadas por la Municipalidad, en las distintas localidades del distrito habrá ferias de emprendedores, espectáculos en vivo y food trucks para que los vecinos y vecinas disfruten de un fin de semana festivo, combinando compra de regalos, gastronomía y shows de artistas locales.



El sábado 20 se realizará en Garín y Maquinista Savio de 10 a 22 horas, mientras que el domingo 21 será en Matheu, de 12 a 22 horas. En Garín, la peatonal estará en Av. Gral. Belgrano, entre Padre Perna y el boulevard Presidente Perón. En Maquinista Savio, sobre Carlos del García, entre San Juan y Las Amapolas y en Matheu, en Canesi entre Ruta 25 y Pasaje Marullo.



Además, el 21 de diciembre Alma Bohemia vuelve a Ingeniero Maschwitz con una propuesta navideña que incluirá patio cervecero, feria de artesanos y de emprendedores. La peatonal será en la calle Mendoza y El Dorado, desde las 15 horas hasta la medianoche.



Por último, el sábado 20 se realizará en Belén de Escobar la tradicional cantata navideña con la presentación del pesebre viviente, a partir de las 20:30 horas en la peatonal de Hipólito Yrigoyen entre Tapia de Cruz y Estrada.