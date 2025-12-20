Navidad en Escobar: descuentos y promociones para acompañar al comercio local

La Municipalidad impulsa la iniciativa Navidad en Escobar, una propuesta que concentra promociones vigentes durante diciembre con el objetivo de incentivar las compras en los barrios y acompañar a emprendedores y comerciantes en una de las etapas de mayor actividad económica del año.



La campaña reúne beneficios en rubros como indumentaria, gastronomía, regalos, hogar, bebidas y servicios, con rebajas que van del 10% al 25%, promociones 2×1, precios especiales para fechas festivas, 3 y 6 cuotas sin interés y condiciones diferenciales por pago en efectivo, transferencia o débito.



En el rubro textil y calzado, los comercios adheridos ofrecen 10%, 15% y 20% de descuento, además de financiación sin recargo, facilitando la compra de obsequios y productos de temporada.



La propuesta de gastronomía y bebidas incluye 10% y 20% de rebaja en almuerzos y cenas, happy hour, combos promocionales, 2×1 en cervezas, tragos y cafetería, además de menús especiales para las celebraciones de fin de año.



En hogar, decoración y regalos, se aplican descuentos de hasta 20%, precios promocionales en textiles, muebles y artículos decorativos, junto con opciones de pago en cuotas o beneficios adicionales por abonar en efectivo.



También se incorporan promociones en servicios y otros rubros, con 10% a 15% de descuento en productos y prestaciones vinculadas a mascotas, mantenimiento, estética, automotores y seguros, disponibles durante diciembre.



Quienes estén interesados en conocer más detalles sobre los locales adheridos, los porcentajes de descuento y la vigencia de cada beneficio pueden ingresar a www.escobar.gob.ar/navidad o a través de Flora 11 6813-1202, donde se encuentra disponible la información completa y actualizada.