Por las Fiestas, desde el 19 de diciembre no regirá el estacionamiento medido

La Municipalidad de Escobar decidió que el sistema de estacionamiento medido no funcione desde el 19 de diciembre hasta el domingo 4 de enero de 2026 inclusive. La medida apunta a facilitar el acceso a los comercios para incentivar el consumo y acompañar el mayor movimiento propio de las fiestas de fin de año. El cobro se retomará normalmente el lunes 5 de enero.



Además, en Belén de Escobar los fines de semana estará permitido estacionar sobre Hipólito Yrigoyen, entre Av. Tapia de Cruz y Estrada, en un corredor donde habitualmente está prohibido detenerse. Esta excepción busca ampliar la capacidad de estacionamiento y mejorar la circulación en el área céntrica de la localidad.



Estas acciones forman parte de la campaña Comprá en Escobar, que el Municipio implementa cada año para acompañar al comercio local en uno de los períodos de mayor actividad, promoviendo que en el casco céntrico haya mayor y mejor acceso para vecinos y visitantes.