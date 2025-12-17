Festival de Arte en el Centro de Salud Mental y Adicciones Papa Francisco

El Centro de Salud Mental y Adicciones Papa Francisco fue escenario de una jornada profundamente emotiva con la realización del Festival de Arte, un encuentro abierto que marcó el cierre del año y celebró el trabajo colectivo en torno al cuidado, la inclusión y la salud mental.



La actividad tuvo como eje la muestra de los talleres del Hospital de Día de Salud Mental “Jardín de Gente”, uno de los dispositivos que funciona dentro del centro. Este espacio acompaña a 70 pacientes, organizados en tres grupos terapéuticos, con un abordaje integral a cargo de psicólogos, psiquiatras y talleristas. De manera semanal se desarrollan talleres de Música, Yoga, Social Club, Arte y Repostería, promoviendo la salud mental a través del arte, la creatividad y el fortalecimiento de los vínculos.



El Festival se enmarca en el trabajo sostenido que lleva adelante el Centro de Salud Mental y Adicciones Papa Francisco, que continúa consolidándose como un espacio de referencia en la región con alrededor de 6.000 atenciones mensuales. Ubicado en Carlos Pellegrini 439, Belén de Escobar, cuenta con un Hospital de Día especializado en adicciones y consumo problemático, otro para el abordaje de patologías graves de salud mental, como esquizofrenia y psicosis, y un área infanto-juvenil destinada a niñas, niños y adolescentes de entre 4 y 18 años, desde una mirada multidisciplinaria.



Además, el centro impulsa el programa Salud Mental en tu Barrio, con encuentros grupales abiertos y gratuitos en todas las localidades del distrito, orientados a brindar herramientas y contención tanto a personas que atraviesan situaciones de riesgo como a sus familiares y allegados. Para más información, se puede ingresar a www.escobar.gob.ar/saludmental o seguir en Instagram a @saludmentalyadicciones.escobar y @salud.escobar.