El Municipio amplía y digitaliza los trámites jurídicos para entidades del distrito

La Municipalidad de Escobar incorporó nuevas herramientas de digitalización para las asociaciones civiles del distrito, lo que permite agilizar gestiones ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, reducir tiempos administrativos y sumar más instancias que ahora pueden resolverse de manera online.



Desde la Subsecretaría de Colectividades y Entidades de Bien Público, el Municipio amplió el alcance del acompañamiento que brinda a todas las entidades del distrito, ofreciendo certificaciones gratuitas de firma y copia fiel, asesoramiento técnico y acompañamiento personalizado para avanzar en la regularización jurídica y contable.



Las consultas y gestiones se realizan en la Municipalidad de Escobar, en Belén (Estrada 599), de lunes a viernes de 9 a 15 horas donde un equipo especializado orienta a cada institución en todas las etapas del proceso, combinando la nueva modalidad digital con la atención presencial cuando es necesaria.