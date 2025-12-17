La Municipalidad de Escobar incorporó nuevas herramientas de digitalización para las asociaciones civiles del distrito, lo que permite agilizar gestiones ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, reducir tiempos administrativos y sumar más instancias que ahora pueden resolverse de manera online.
Desde la Subsecretaría de Colectividades y Entidades de Bien Público, el Municipio amplió el alcance del acompañamiento que brinda a todas las entidades del distrito, ofreciendo certificaciones gratuitas de firma y copia fiel, asesoramiento técnico y acompañamiento personalizado para avanzar en la regularización jurídica y contable.
Las consultas y gestiones se realizan en la Municipalidad de Escobar, en Belén (Estrada 599), de lunes a viernes de 9 a 15 horas donde un equipo especializado orienta a cada institución en todas las etapas del proceso, combinando la nueva modalidad digital con la atención presencial cuando es necesaria.
El Municipio amplía y digitaliza los trámites jurídicos para entidades del distrito
