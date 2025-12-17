Plan de Ordenamiento de Tránsito: ”Las calles de mano única facilitan el estacionamiento y la fluidez”

La Municipalidad de Escobar avanza con la implementación del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, que transformará más de 80 cuadras del partido en calles de mano única, para mejorar la circulación y ampliar los espacios permitidos de estacionamiento. “Actualizamos el sentido de muchas calles para adaptarlas al crecimiento demográfico de Escobar y del parque automotor”, explica el secretario de la Agencia Municipal de Tránsito y Transporte, Luis Balbi. “Muchas calles del partido son angostas y quedaron de doble sentido de la época en la que no existía la cantidad de vehículos que hay hoy”, completó.



Los cambios comenzarán a regir a partir del 2 de enero de 2026. Afectan a algunas zonas de Belén de Escobar, Garín e Ingeniero Maschwitz. El funcionario señaló que una de las principales problemáticas se da en calles en las que el estacionamiento de ambos lados genera congestiones permanentes: “Una calle doble mano hace que todo el tiempo se enfrenten autos sin lugar para pasar. En muchos casos está prohibido estacionar en tramos así, pero mucha gente lo hace igual, perjudicando el tránsito y arriesgándose a multas. Al convertirlas en mano única, se descomprimen los embudos y además se gana más espacio para estacionar, sobre la derecha”.



Balbi también remarcó que este tipo de medidas ya se aplican en otros distritos: “Sabemos que todo cambio puede generar incomodidad al principio, pero después los vecinos se acomodan. Estos esquemas funcionan en muchos municipios e incluso en la Ciudad de Buenos Aires, donde grandes avenidas cambian su sentido de circulación. Y la tendencia es esa: en los casos de calle angostas, convertirlas a mano única”.



Los cambios de sentido se concentran en zonas de alto tránsito y sectores céntricos de las tres localidades, con el objetivo de ordenar la circulación, reducir los puntos de congestión y mejorar la seguridad vial. Antes de su puesta en marcha, el Municipio realizará tareas de señalización y acciones informativas destinadas a frentistas y automovilistas. Durante las primeras semanas de cambio también habrá campañas de concientización.



En paralelo, el Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana también contempla modificaciones en las colectoras de la Autopista Panamericana en Belén de Escobar y Garín, especialmente en los cruces de la avenida de los Inmigrantes y en la zona de El Curvón, para agilizar el tránsito y evitar congestionamientos.



Toda la información detallada sobre los nuevos sentidos de circulación ya está disponible en www.escobar.gob.ar/ nuevosentidovial