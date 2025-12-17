Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 15, hasta el domingo 21. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 22 de diciembre hasta el sábado 27, con excepción del día 25, cuando no habrá recolección por el feriado de Navidad.



Las UGC involucradas en esta oportunidad son las siguientes: BE4 (San Martín y José Hernández), BE5 (Gral. Paz 2500), BE6 (Constitución 480), GA5 (Cayetano Bourdet e Isla Picton) y GA6 (Hipólito Yrigoyen 2675). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.



A su vez, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202. Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán severas multas.