Ya está en marcha el nuevo Consejo Municipal de Educación de Escobar  

El intendente Ariel Sujarchuk puso en marcha el Consejo Municipal de Educación, integrado por funcionarios, miembros del Consejo Escolar, directivos de escuelas públicas y privadas, organismos de gestión, jardines municipales y cooperadoras, todos ellos con participación ad honórem.



Este nuevo espacio de debate educativo, una iniciativa sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo fortalecer las políticas del distrito vinculadas a la enseñanza en todos los niveles y modalidades.



“El Consejo Municipal de Educación nace para ordenar, y potenciar todo lo que ya venimos haciendo, con una lógica clara: objetivos, contenidos, metodología, plazos, presupuesto y evaluación. Es una mesa abierta, que invita a escuchar a todos los actores del sistema educativo, sin internas ni miradas cerradas, con la convicción de que la educación pública de calidad es una inversión y no un gasto. Vamos a marcar prioridades, sabiendo que pueden cambiar sobre la marcha y que debemos tener la inteligencia y la flexibilidad para adaptarnos a los desafíos del contexto”, afirmó Sujarchuk.



El Consejo fue creado por Ordenanza Municipal N.º 6437/25, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, y reglamentada por el Departamento Ejecutivo, que dispuso su puesta en funcionamiento. Tendrá carácter consultivo y deliberativo, y trabajará en la planificación de acciones y en la articulación entre los distintos organismos del Estado municipal, provincial y nacional que intervienen en el distrito.



Entre sus funciones se encuentran la elaboración de diagnósticos sobre la situación local, el diseño y seguimiento de planes de acción, la conformación de comisiones de trabajo para abordar problemáticas específicas, la promoción de proyectos que impulsen mejoras institucionales y profesionales, y el asesoramiento al Departamento Ejecutivo en los temas vinculados a la educación.



El Consejo Municipal de Educación estará presidido por el intendente Ariel Sujarchuk y contará con una vicepresidencia Ejecutiva a cargo de Ruben Hallu, una Secretaría General a cargo de Javier Rehl y dos vocalías, que serán ejercidas por Victoria Serruya y Romina Orellano.



“Queremos que este espacio funcione con reuniones periódicas, incluso antes de fin de año, para ponerlo en marcha de manera concreta. Y también asumir debates de fondo, como la innovación educativa y el impacto de la inteligencia artificial, entendiendo que el mundo cambió y que nuestra responsabilidad es anticiparnos, pensar modelos nuevos y defender la educación pública con ideas y trabajo colectivo”, concluyó el intendente.