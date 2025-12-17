Otro éxito del Mercado de Oportunidades: en su edición navideña se realizaron ventas por $22 millones

El Mercado de Oportunidades volvió a ser un éxito para los vecinos y vecinas de Escobar, con miles de personas visitando el evento. En esta nueva edición navideña, que se realizó el fin de semana en el Predio Floral, los comercios participantes realizaron ventas por 22 millones de pesos, con mayores ventas en regalería, juguetes, indumentaria, alimentos y electrónica.



Una encuesta realizada por los organizadores reveló opiniones mayormente positivas por parte de los visitantes: el 92,6% destacó los buenos precios y el 95% se mostró conforme con los productos ofrecidos. Además, el evento contó con shows destacados, como la fiesta cumbiera “Sin Miedo” y la presentación de Diego Topa, cuya recaudación de alimentos no perecederos se destinó al programa solidario Escobar Hambre Cero.



A modo de actividad sorpresa, se realizaron sorteos con premios que incluyeron 5 pavas eléctricas y 5 tostadoras de Chango Más, 20 kits de productos de perfumería, 10 vouchers de McDonald’s, 10 vouchers de Helados Daniel, órdenes de compra de 50.000 pesos de Carrefour y vouchers por 50.000 pesos de Chuna.