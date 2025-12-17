Atlético Escobar logró una victoria fundamental en su visita a Lima

Una victoria muy importante por 2 a 1 consiguió Atlético Escobar en su visita a Lima FC en el partido de ida de la 3ra ronda de la Zona Bonaerense Norte en sus aspiraciones para seguir avanzando en los playoffs del Regional Federal Amateur. Nahuel Luna, de penal, y Dante Verón, de cabeza, anotaron los goles del Fucsia, mientras que William Vázquez, también de penal, descontó para el local. La revancha se jugará el próximo domingo, en el estadio de Deportivo Armenio. Los dirigidos por Darío Bringas necesitan al menos un empate para clasificar a la siguiente ronda.



Apenas iniciado el partido, Atlético Escobar sorprendió a Lima FC con su línea de tres centrales y la presión alta de sus laterales y volantes. La visita consiguió ponerse en ventaja antes de los 10 primeros minutos y eso le facilitó controlar el juego, sin que William Vázquez -goleador del torneo- llevará peligro al arco de Álvarez. El cabezazo de Verón para el 2 a 0 certificó la superioridad futbolística del Fucsia en toda la cancha.



De manera lógica, los de Bringas se retrasaron unos metros en el comienzo del segundo tiempo para apostar al contragolpe y cerrar el partido. Estuvieron cerca de conseguirlo: Luna abrió demasiado el pie al definir solo frente al arquero y Mati Rodríguez estrelló un testazo en el travesaño. Envalentonado porque Atlético no lo remataba, perdido por perdido, y renovado con los ingresos de Mateo Ochoa y Braian Pacheco, el local fue por el empate. El penal convertido por Vázquez despertó el sueño de la hazaña, pero chocó contra la firmeza defensiva de Escobar, que terminó festejando un triunfo fundamental para esperar más tranquilos la revancha.



Formaciones:



Lima FC: B. Sánchez, S. Pereyra, F. Lozano, T. Ferreyra, J. Belforte, V. Guidi, L. Medina, R. Frete, M. Escobar, S. Rivas, W. Vázquez. DT: Damián Vera



Cambios: M. Ochoa x Escobar y B. Pacheco x S. Rivas

Atlético Escobar: Lucas Álvarez; Thiago Rodríguez, Lucas Díaz, Dante Verón, Matías Rodríguez, Nicolás Cupolo; Lucas Mercado, Ezequiel Cerrillo, Tomás Portillo; Nahuel Luna y Martín Sosa. DT: Darío Bringas.



Cambios: Lionel Toloza x Alberto Luna, Tomás Islas x Lucas Mercado, Pedro Szeszurak x Martín Sosa, Nahuel Barreto x Franco Díaz y Esteban Pipino x Tomas Portillo.



Goles: PT 11´ Martín Sosa (penal) y 31´Dante Verón. ST 38´: William Vázquez (penal).