Se ampliará la Escuela Municipal de Savio para duplicar su matrícula actual

El Municipio de Escobar y la empresa Consultatio S.A. financiarán la construcción de la segunda etapa de la Escuela Primaria Municipal Emilio Alberto Arévalo, ubicada en el barrio Amancay de Maquinista Savio. Este proyecto permitirá duplicar la capacidad de matrícula actual de la institución.



La obra, que comenzará a ejecutarse en la segunda mitad del año, contempla una superficie total de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, de los cuales 670 corresponden a una superficie cubierta y 330 a una semicubierta. Esta nueva infraestructura sumará seis aulas, un aula multipropósito, galerías de circulación, áreas administrativas, núcleos sanitarios completos y un puesto de seguridad con acceso independiente. El nuevo espacio también contará con un Salón de Usos Múltiples (SUM) equipado con un sector digital y multimedial, incorporando áreas clave para el desarrollo de actividades pedagógicas y comunitarias.



Actualmente, la capacidad total de la escuela es de 360 alumnos y alumnas, y cuenta con una destacada propuesta de jornada bilingüe extendida de 8 a 17 horas, donde por la tarde se dictan cuatro horas de inglés y una de robótica. Además, en el establecimiento se aplica la neuroeducación.