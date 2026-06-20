Finde en Escobar: los festejos por el Día de la Bandera, el 133° aniversario de Garín y el show de La Delio Valdez, son los eventos destacados

Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos por el Día de la Bandera y el aniversario de Garín con un show de La Delio Valdez, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes a las 18 horas con dos jornadas simultáneas de JuveActiva. En el skatepark del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz) habrá actividades de skate y BMX, mientras que en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) se desarrollarán propuestas de freestyle y básquet para los jóvenes del distrito. Luego, a las 20 horas, en el marco de La Semana de Garín, tendrá lugar una noche de Tango y Milonga en el Club Italiano (2 de Abril 250, Garín). Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el espectáculo de stand up “Te Pido Mil Disculpas” de Ceci Hace y Nahuel Ivorra.



El sábado, a partir de las 9:30 horas en el Boulevard Presidente Perón de Garín (entre 2 de Abril y Las Heras), se celebrará el Día de la Bandera y el 133° aniversario de Garín. Los festejos, que se extenderán durante todo el día, contarán con la promesa de lealtad a la bandera, un tradicional desfile, bandas locales, feria de emprendedores, un patio gastronómico de entidades de bien público, La Mesa de los Argentinos y un gran cierre musical a cargo del grupo de cumbia La Delio Valdez. Además, a las 13 horas en el polideportivo Islas Malvinas (Boulevard Presidente Perón 380, Garín), tendrá lugar una nueva edición de la Copa Ciudad de Garín donde estudiantes de todas las escuelas secundarias de la localidad competirán en distintas disciplinas deportivas. Más tarde, a las 14 horas en la huerta del Polo de Educación Superior (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), habrá un taller de huerta agroecológica para las infancias y más tarde, a las 16 horas en el skatepark del Parque Papa Francisco, se realizará un taller de diseño textil. La inscripción para ambas actividades se realiza en www.escobar360.gob.ar y se pide ir con un alimento no perecedero para colaborar con el programa Escobar Hambre Cero.



También el sábado, Atlético Escobar jugará a las 15 horas como visitante ante Independiente de Chivilcoy por la fecha 14 del Torneo Federal A. El encuentro podrá verse en vivo a través de YouTube en www.youtube.com/@lagloriaodevoto3345. Luego, a las 18 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), se realizará la visita guiada “Laberinto de Sombras: el lado oscuro del predio”. La actividad, con cupos limitados, será completamente gratuita. Quienes deseen asistir pueden inscribirse enviando nombre, apellido, DNI y número de teléfono a turismo@escobar.gob.ar o por WhatsApp al 11 3536-6096. Por la noche, a las 21 horas en el Teatro Seminari, habrá una función de la obra teatral “Por el Placer de Volver a Verla” protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes.



El domingo, a las 14 horas en el Paseo del Paraná (Ruta 25 y Camino de los Pescadores, Belén de Escobar), habrá un show en vivo de la banda de cumbia Sandy. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Toy Story 5” a las 14 horas con una función distendida, a las 16:30 horas en 3D y a las 19 horas en 2D, y “El Día de la Revelación” a las 21:30 horas.