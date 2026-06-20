Juegos Bonaerenses 2026: por segundo año consecutivo, Escobar supera las 6.000 personas inscriptas

El partido de Escobar volvió a demostrar su fuerte compromiso con el deporte, la cultura y la inclusión al alcanzar un total de 6.133 personas inscriptas en los Juegos Bonaerenses 2026, superando por segundo año consecutivo la barrera de los 6.000 participantes.



La amplia participación refleja el trabajo conjunto entre el Municipio, las instituciones locales y la comunidad, fortaleciendo el acceso al deporte, la cultura y los espacios de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades.



Las inscripciones corresponden a las categorías de Deportes Juveniles, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Cultura. En este sentido, el área cultural de Escobar volvió a registrar una destacada convocatoria, superando los 500 inscriptos, lo cual reafirma el crecimiento sostenido de esta propuesta que promueve la expresión artística y la participación comunitaria.



La etapa local tuvo su comienzo el pasado 9 de junio y se extenderá hasta el 1° de agosto. En esta instancia se definirán los representantes del partido de Escobar que competirán en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, paso previo a las finales provinciales que se realizarán durante el último tramo del año en la ciudad de Mar del Plata.