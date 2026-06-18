Plan de Ordenamiento de Tránsito: se vienen nuevos cambios de circulación para sumar fluidez

La primera etapa se implementará a partir del 29 de junio y la segunda desde el 20 de julio. También habrá cambios en lugares permitidos para estacionar.



En el marco del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, la Municipalidad de Escobar implementará una nueva etapa de modificaciones en la circulación vehicular y el estacionamiento en distintas localidades del distrito. Los cambios fueron aprobados por unanimidad en el Concejo Deliberante a partir de las sugerencias realizadas por la Agencia Municipal de Tránsito y Transporte, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y reducir puntos de conflicto en zonas de alto tránsito.



La implementación se realizará en dos etapas. La primera comenzará el lunes 29 de junio e incluirá modificaciones en Ingeniero Maschwitz, Matheu, Garín y Loma Verde. La segunda etapa se pondrá en marcha el lunes 20 de julio, durante el receso invernal escolar, y abarca a Belén de Escobar y Maquinista Savio.



En total, esta nueva etapa contempla intervenciones sobre 17 calles y 33 cuadras del partido. A continuación, se detallan los cambios previstos en cada localidad. Durante los días previos a la implementación de las modificaciones, personal de la Subsecretaría de Tránsito y orientadores municipales recorrerán la zona para brindar asistencia a quienes circulen por el lugar y responderán a las consultas de los vecinos y comerciantes.



DESDE EL 29 DE JUNIO



INGENIERO MASCHWITZ



Se reorganizará la circulación en sectores estratégicos vinculados al casco céntrico. La calle Córdoba tendrá sentido único de norte a sur entre Almirante Brown y Maipú; Corrientes pasará a tener circulación sur-norte entre Ituzaingó y El Dorado; e Ituzaingó será mano única oeste-este entre Avenida Villanueva y Santa Fe. Del mismo modo, la calle Entre Ríos sumará 100 metros más de sentido único de circulación sur-norte, desde Ituzaingó hasta Chacabuco.



MATHEU



Habrá cambios de sentido en cinco cuadras del casco urbano. La calle Belgrano pasará a tener sentido único desde Domingo Matheu hasta Ruta 25 y su continuación Aquilino Márquez hasta Alvear. Además, Domingo Matheu será de sentido único desde Nazarre hasta Belgrano.



GARÍN



Se modificará parcialmente el esquema de circulación sobre la colectora Oeste de Panamericana. El tramo comprendido entre Las Heras y Churich volverá a tener doble mano, mientras que el sentido único hacia avenida Belgrano quedará limitado a la cuadra entre Churich y Belgrano.



LOMA VERDE



La calle Los Aromos tendrá sentido único sur-norte entre Los Fresnos y Los Olmos. Además, se prohibirá el estacionamiento sobre ambas manos y la circulación de camiones de más de 3,5 toneladas.



DESDE EL 20 DE JULIO



BELÉN DE ESCOBAR



Se reorganiza la circulación en dos cuadras. La calle Mateo Gelves tendrá sentido único de circulación de norte a sur entre la avenida Tapia de Cruz y Estrada, mientras que General Paz pasará a ser mano única de sur a norte entre Libertad y avenida San Martín.



MAQUINISTA SAVIO



Se implementarán modificaciones de circulación en siete calles vinculadas al entorno de la Ruta 26. Carlos del García tendrá sentido único sur-norte entre San Juan y Los Geranios; San Juan será mano única este-oeste entre El Jilguero y Boulevard 5 de Junio; Misiones será mano única oeste-este entre Carlos del García y El Jilguero; Los Jazmines tendrá sentido único este-oeste entre El Jilguero y Boulevard 5 de Junio; Las Amapolas pasará a ser mano única oeste-este entre Boulevard 5 de Junio y El Jilguero; Ontivero tendrá sentido único sur-norte entre Ruta 26 e Italia; y Juan XXIII será mano única sentido norte-sur entre Pedro Nieto y Ruta 26.



Además, se establecerán prohibiciones de estacionamiento en El Picaflor, sobre la acera oeste entre Los Jazmines y Ruta 26; en Pringles, sobre la acera sur entre República del Paraguay y Juan XXIII; en 9 de Julio, sobre la acera este entre Santa Fe y Ruta 26; y en Independencia, sobre ambas aceras entre Ruta 26 y Chaco.



Toda la información detallada sobre las modificaciones, como ocurrió con la primera etapa del cambio de sentidos de circulación, será publicada próximamente en la web oficial del Municipio: www.escobar.gob.ar/nuevosentidovial.