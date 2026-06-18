Cientos de vecinos realizaron sus trámites en Punto de Encuentro, el programa que lleva los servicios municipales a todos los barrios

Con una importante participación de vecinos y vecinas, comenzó Punto de Encuentro, el nuevo programa de cercanía que acerca el Estado municipal a los barrios ofreciendo la resolución de múltiples trámites y respondiendo consultas en un mismo lugar de manera rápida y gratuita.



Germán Álvarez, comerciante de la zona, comentó: “Me asesoraron sobre los trámites que tengo que realizar para mi actividad y me explicaron cómo iniciarlos a través de Escobar 360. Que el Municipio llegue para colaborar con los comerciantes y ayudarnos a evitar problemas es muy importante”.



En tanto, Elena Fernández, quien se acercó para realizar gestiones vinculadas a la tarjeta SUBE, afirmó: “Este operativo es muy bueno para el barrio porque hay muchas necesidades y es importante que estemos informados”. Por su parte, María Rosa Robledo, que concurrió para completar la libreta sanitaria en los vacunatorios, señaló: “Me parece perfecto que el Municipio haga estos operativos en los barrios, nos viene muy bien”.



La primera jornada de Punto de Encuentro tuvo lugar en el Club Águilas de Plata del barrio Amancay, en Maquinista Savio, donde la comunidad pudo acceder a servicios de salud, desarrollo social, seguridad, tránsito, transporte, planificación territorial, infraestructura y AMIP, además de operativos de zoonosis, obtención de DNI, consultas laborales, atención para personas migrantes, actividades recreativas, culturales y deportivas, y a la Red Comunitaria con alimentos y garrafas a precios populares.



Punto de Encuentro continuará de 9 a 14 horas el 23 de junio en el polideportivo del barrio Doña Justa de Ingeniero Maschwitz, el 30 de junio en la Plaza Sarmiento del barrio Villa Angélica de Garín, y el 7 de julio en la Plaza Néstor Kirchner del barrio La Chechela en Belén de Escobar. En las próximas semanas se anunciará el cronograma completo de los meses de julio y agosto, ya que el programa municipal seguirá desarrollándose en distintos barrios del distrito.