La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
El operativo se realizará por sectores:
En los barrios Cri Cri, Bedoya, Nueva Argentina y Cuyo podrán depositar las ramas desde el martes 16 hasta el domingo 21 de junio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de junio.
En los barrios El Ruso, La Loma, Baldi, Esperanza y La Madrugada podrán depositar las ramas desde el sábado 20 hasta el viernes 26 de junio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el sábado 27 de junio hasta el viernes 3 de julio.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-
Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.