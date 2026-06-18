Escobar participa de un programa que entregará hasta US$ 50.000 para proyectos sobre IA

Como uno de los municipios fundadores de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR), Escobar participa de DesafIA Ciudades, una convocatoria cuyo objetivo es financiar proyectos de inteligencia artificial por un monto de hasta US$ 50.000, que estarán orientados a resolver desafíos concretos de la gestión pública local.



Dicha convocatoria es impulsada por la Red de Innovación Local (RIL) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) con el fin de seleccionar hasta tres propuestas que se implementarán como prueba piloto en municipios argentinos para abordar distintos desafíos de la gestión pública local, contribuyendo a mejorar procesos, servicios y herramientas destinadas a la ciudadanía.



La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de julio, y las startups y pymes tecnológicas interesadas podrán consultar las condiciones e inscribirse en www.escobar.gob.ar/ convocatoriadesafia .



“En Escobar entendemos que la innovación no es una opción sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Por eso impulsamos la implementación de nuevas tecnologías para construir un Estado más dinámico, ágil, sencillo y eficiente, siempre con una mirada ética y responsable sobre el uso de la inteligencia artificial”, destacó el intendente Ariel Sujarchuk.



La participación del distrito en esta iniciativa promovida por CIIAR, se enmarca en una estrategia sostenida de transformación digital para Escobar que incluye el desarrollo del asistente virtual Flora, la incorporación de herramientas de seguridad inteligente y análisis predictivo, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia y monitoreo, la creación del Observatorio de Movilidad junto a Google, Ualabee y Waze, la integración del planificador de viajes Mi Bus en Escobar 360 y la sanción de la primera ordenanza del país que regula el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la gestión pública, entre otras medidas.