Informe Moody´s 2026: Escobar mantuvo su buena calificación financiera pese a la difícil coyuntura del país

La consultora de riesgo local Moody’s volvió a calificar a la Municipalidad de Escobar como BBB.ar debido a su bajo nivel de endeudamiento y una gestión eficiente de sus finanzas. Es la quinta vez consecutiva que Escobar se afirma como el único municipio bonaerense con calificación crediticia positiva, lo cual le facilita el acceso a mejor financiamiento para ejecutar obras y brindar más servicios.



Esta nota positiva corresponde a un informe sobre los primeros tres meses de 2026 y ratifica para el distrito la obtención de la categoría de “Investment Grade”, que lo habilita a buscar financiamiento en el mercado de capitales y así conseguir recursos para invertir e implementar políticas públicas. Escobar es el único distrito que cuenta con una calificación crediticia en toda la Provincia.



«El buen perfil crediticio de la Municipalidad de Escobar tiene en consideración su bajo nivel de endeudamiento en comparación con otras jurisdicciones, la evolución de márgenes operativos positivos sostenidos durante los últimos años y la elevada proporción de ingresos propios que le permite contar con autonomía fiscal”, detalla el informe elaborado por la consultora. Además, agrega: “La perspectiva estable del Municipio refleja que no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios en el corto y mediano plazo”.



Por su parte, el intendente Ariel Sujarchuk remarcó el desempeño de sus equipos de trabajo: «Escobar es uno de los pocos municipios del país y el único de la Provincia que se somete a calificaciones de riesgo. El hecho de obtener nuevamente esta calificación y, además, sostenerla en el tiempo, habla de la capacidad de los equipos profesionales, de la transparencia en la gestión y el estado saludable de nuestras cuentas. ¿Para qué sirven estos resultados? Para seguir proyectándonos como un municipio confiable y traducir estos logros en progreso y mejor calidad de vida de la ciudadanía, en el marco de uno de los momentos más delicados a nivel económico de la Argentina. Que las vecinas y vecinos de Escobar se queden tranquilos porque vamos a seguir trabajando con el mismo rigor y compromiso”.