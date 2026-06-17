Más salud en Maschwitz: el CAPS San Miguel amplió sus instalaciones

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió la ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio San Miguel de Belén de Escobar, una obra realizada gracias al trabajo conjunto entre la Unión Vecinal Benito Villanueva y el aporte municipal a través del Fondo de Fortalecimiento a Entidades. La obra incorporó cuatro nuevos espacios que permiten mejorar significativamente la atención. Entre ellos, la creación de un segundo consultorio médico, un vacunatorio con espacio propio e independiente del área de enfermería, un sector para el programa Remediar y una nueva sala de espera con juegoteca para que niños y niñas puedan entretenerse mientras aguardan su turno.



“Es enorme la tarea que hicieron los vecinos para ampliar este centro de salud, siempre con la ayuda de la Municipalidad, pero todos trabajando juntos. Acá veo caras de antes de nuestra gestión, cuando sacábamos a la gente en bote durante las inundaciones. Este barrió cambió un montón. Hoy eso ya no sucede y también trajimos el agua corriente. Es gente que se compromete, que ayuda, que está. Por eso vine hoy a acompañar esta ampliación”, expresó Sujarchuk. La inauguración contó con una presentación musical de la Orquesta Escuela de Ingeniero Maschwitz que ensaya habitualmente en la sede de la Unión Vecinal, ubicada al lado del CAPS.



Conocido por los vecinos como la “Posta Sanitaria”, el CAPS San Miguel brinda atención en obstetricia, ginecología, pediatría y clínica médica, además de los servicios de vacunación y del programa Remediar. El centro de salud funciona de lunes a jueves de 8 a 16 horas y los viernes de 8 a 15 horas.