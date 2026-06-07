Reapertura del Seminari: la emoción de los artistas que participaron de una noche inolvidable

Además de las participaciones de Inés Estévez, Pepe Cibrián, Luisa Kuliok y el homenaje a Eleonora Cassano -que brillaron sobre el escenario-, actores, músicos y bailarines celebraron la reapertura del Teatro Seminari-Cine Italia y destacaron su aporte a la cultura como uno de los espacios más emblemáticos de la región.



Uno de los que estaba entre las primeras filas fue Nicolás Pauls, quien recordó momentos importantes de su carrera vinculados al lugar. «Es un teatro que amo profundamente y que esté en estas condiciones, que presente estas propuestas culturales, es digno de celebrar y acompañar. Acá compartí escenario nada menos que con el Flaco Spinetta en 2007 y verlo así de lindo y renovado es gratificante», expresó.



También dijo presente Diego Topa, quien destacó su vínculo con la sala: «Yo soy de Escobar, así que conozco perfectamente este hermoso teatro. Amo al Seminari porque es un espacio que conecta. Es sencillamente mágico».



Para Anita Martínez, el Seminari forma parte de su vida cotidiana. «Es mi casa. Los viernes doy talleres de yoga y teatro, tuve la suerte de hacer varias funciones y realmente amo este espacio. Es un teatro con mucha historia y me encanta que se pueda acercar la cultura a la gente», señaló.





La homenajeada de la noche, Eleonora Cassano, se mostró muy agradecida por el reconocimiento y destacó el resultado de las obras. «Es un teatro maravilloso. Tiene una belleza y una antigüedad increíbles. Estuve recorriéndolo y la verdad es que lo dejaron espectacular. Me siento parte de este lugar y está bueno que los vecinos tengan todas estas propuestas culturales al alcance de la mano», señaló.



Quienes tuvieron la responsabilidad de conducir la gala de reapertura fueron Christian Sancho y Celeste Muriega. «Estamos muy felices y agradecidos. Tuve la fortuna de estar también en la reapertura de 2018 y ahora volver para compartir esta noche con mi esposa arriba del escenario es realmente hermoso», sostuvo Sancho. Y Muriega agregó: «Cada vez que venimos al Seminari la pasamos muy bien. Es un placer visitarlo y ahora, con esta reapertura, quedó épico».



Inés Estévez puso en valor la importancia patrimonial del edificio. «Es muy valioso que se rescate y se realce un emblema de la cultura argentina construido hace tantísimos años. Que siga de pie, con esta calidad y esta propuesta cultural, es para celebrar», afirmó.



Luisa Kuliok resumió el espíritu de la velada con una reflexión sobre el valor de los espacios culturales: «Hay mucho para celebrar al pensar que existe un lugar donde se sigue hablando, haciendo, transformando y construyendo cultura».



Otros famosos vecinos de Escobar, como Fernanda Vives y Sebastián Cobelli, también celebraron la renovación. «Estamos muy felices de estar acá en nuestro querido Teatro Seminari», afirmó la actriz, mientras que el exfutbolista y ahora actor destacó que «está a la altura de cualquier teatro de la Ciudad de Buenos Aires y de la calle Corrientes».



Pepe Cibrián valoró especialmente la inversión realizada para renovar la sala. «Qué orgullo que todavía haya gente en la política que apueste tanto a la cultura. El teatro no estaba mal y sin embargo se sigue renovando. Eso no todos lo hacen», afirmó.



El actor Julián Labruna también destacó el equilibrio entre modernización y preservación histórica. «Tengo muchos recuerdos y mucho amor por este teatro. La gracia de estas puestas en valor es que mantengan la historia del lugar y al mismo tiempo sean confortables y tengan buen aspecto», expresó.



Finalmente, Matías Camisani resaltó las condiciones técnicas de la sala. «He tocado varias veces acá y la verdad es una experiencia única. Es un lujo, suena increíble y como vecino de Escobar también estoy contento por toda la propuesta cultural que siempre ofrece», manifestó.