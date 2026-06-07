Merecido homenaje: un Paseo de Belén de Escobar ya lleva el nombre de Luis Agustín González, excombatiente de Malvinas

En un emotivo homenaje que reunió a familiares, veteranos de guerra y autoridades municipales, se llevó a cabo la imposición del nombre del excombatiente de Malvinas Luis Agustín González al paseo ubicado en la Ruta 25 y la calle Fiesta Nacional de la Flor, en Belén de Escobar.



Durante la guerra de Malvinas, González prestó servicio como conscripto en el Batallón Logístico N.º 10 de Villa Martelli, donde se ofreció como voluntario para estar en el frente de batalla. En las islas, combatió en Moody Brook, ex cuartel de los Royal Marines, cumpliendo tareas logísticas esenciales en condiciones extremas.



“Después de escuchar a su familia entendí, una vez más, que el mayor legado de Luis González está en las personas que lo recuerdan. Fue un héroe de Malvinas, pero también un hombre que dejó bondad, valores y una huella imborrable en quienes lo conocieron. Por eso, con orgullo y responsabilidad, en representación del pueblo de Escobar, dejamos impuesto su nombre a este paseo para que su historia y su ejemplo sigan acompañando a las futuras generaciones”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



Como parte del homenaje, se compartió un fragmento de un texto escrito por el propio Luis Agustín González a comienzos de los años 2000, en el que expresó: “Malvinas es la gran causa nacional, parte irrenunciable de nuestro territorio. Es orgullo por haber defendido a la Patria, dolor por quienes dieron su vida y el compromiso permanente de sostener nuestra soberanía. Por eso, hoy y siempre, las Malvinas son y serán argentinas”.



González, fallecido en 2025 a los 63 años, es recordado por su rol clave como miembro fundador y presidente, entre 1995 y 2000, del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas del partido de Escobar, desde donde potenció su lucha permanente por mantener viva la memoria de la gesta del Atlántico Sur.



Su hijo, Gastón González, también le dedicó unas emotivas palabras: “Mi papá fue un héroe no solo por haber ido a defender nuestras Islas Malvinas, sino también por la persona que fue cada día de su vida. Siempre luchó con valentía, amor, empatía y generosidad, incluso en los momentos más difíciles. Por eso, que hoy este espacio lleve su nombre gracias a este homenaje del Municipio de Escobar es una emoción muy grande para nuestra familia. No es solo un cartel: es un lugar de memoria que permitirá que las futuras generaciones conozcan su historia y el legado que dejó en sus camaradas, en su familia y en toda la comunidad”.



Como excombatiente de Malvinas y por sus enormes cualidades humanas, González recibió importantes distinciones a lo largo de los años. Entre ellas, la más trascendente fue haber sido declarado Ciudadano Ilustre de Escobar en abril de 2007.