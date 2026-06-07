A 52 años de su creación, Maquinista Savio celebró su historia y su presente

Después de una mañana lluviosa, el sol de la tarcecita acompañó el festejo popular por los 52 años de Maquinista Savio organizado por el Municipio en la Plaza La Madre y el Niño. Cientos de vecinos, organizaciones barriales y entidades de la localidad le pusieron color a una celebración que se repite cada 5 de junio.



“Muy contento por el cariño de esta localidad que siempre merece más. Tiene una gran pujanza y un futuro lleno de oportunidades que estamos haciendo realidad. Por eso, es una felicidad enorme compartir este nuevo aniversario”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk. El acto comenzó con el Himno Nacional Argentino, luego se realizó una bendición a cargo del padre Hugo Lovatto y una reseña histórica de la localidad a cargo del profesor Esteban Abregu. La jornada también dio espacio al talento de los artistas locales, a una feria de emprendedores y a stands del Programa de Ayuda a Egresados, una iniciativa pensada para que los estudiantes de los últimos años puedan recaudar fondos para sus viajes y actividades de graduación.



En su discurso, Sujarchuk destacó el inicio de la nueva etapa de obra para la Escuela Primaria Municipal del barrio Amancay: “Lanzamos la licitación para finalizar el edificio de la Escuela ‘Emilio Alberto Arévalo’. Nos enorgullece enormemente este proyecto, que es la primera primaria municipal del Partido de Escobar y cuenta con un modelo innovador de jornada extendida, bilingüe, robótica y neurociencia”. Los abanderados también acompañaron el acto, desde los Bomberos Voluntarios hasta los niños y jóvenes de los tres niveles de las escuelas públicas y privadas de la localidad.



El punto de partida para el desarrollo de Maquinista Savio se dio el 19 de diciembre de 1960, con la habilitación del servicio ferroviario correspondiente al kilómetro 48 del ramal Victoria–Capilla del Señor del Ferrocarril General Mitre. La puesta en funcionamiento de la estación impulsó la llegada de numerosas familias trabajadoras y favoreció el crecimiento urbano de una zona que hasta entonces estaba conformada principalmente por terrenos rurales y construcciones dispersas.



A partir del sostenido crecimiento demográfico registrado durante la década de 1960, la Municipalidad de Escobar avanzó en la organización institucional del lugar. Así, el Honorable Concejo Deliberante dispuso la creación de una delegación municipal que fue oficialmente establecida el 5 de junio de 1974, fecha que marcó el nacimiento formal de la localidad de Maquinista Savio.



El nombre elegido fue en homenaje a Francisco Savio, destacado maquinista ferroviario cuyo apellido quedó ligado para siempre a la historia local y al vínculo del tren con el progreso y la integración de la localidad. Hoy, a 52 años de aquel hito, Maquinista Savio continúa fortaleciendo su identidad y consolidándose como una de las localidades más importantes y dinámicas del partido de Escobar.