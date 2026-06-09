Victoria clave de Atlético Escobar: cortó una racha de cuatro partidos sin ganar y escapó de la última posición de la tabla

Un respiro para seguir braceando hasta alcanzar tierra firme. Eso significó la victoria 1 a 0 de Atlético Escobar contra El Linqueño por la 12ma fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Con el gol de su capitán Dante Verón, el Fucsia cortó una racha de cuatro partidos sin ganar y dejó el último lugar de la tabla de posiciones.



Poco se esperaba del trámite del encuentro entre dos equipos tan necesitados de un triunfo y no defraudó: fue un partido mediocre, donde ambos se regalaban gentilezas y errores. El Linqueño tuvo la primera clara en un centro rasante que José Quijada no llegó a conectar. Después, Ramón Villalba y Lucas Núñez definieron al cuerpo de Juan Cruz Cuesta dos sendos mano a mano. El gol de Verón y la expulsión de Thiago Levato (entró infantilmente en el juego brusco de Villalba) cerraron un primer tiempo en el que Atlético fue levemente superior.



Con la ventaja en el resultado y en superioridad numérica, Escobar optó por asegurar el resultado. Sus laterales dejaron de soltarse en ataque, intentó hacerse del control de la pelota (no siempre lo consiguió) y eligió lastimar a la defensa rival con las explosiones de Núñez (la mecha estaba muy húmeda, como el clima). Un zapatazo desde fuera del área de Osías Barreto que Cuesta despejó por arriba del travesaño y otra salvada del 1 ante una intervención de Verón en el área fueron las únicas jugadas de peligro del local en todo el segundo tiempo. Enfrente, un Linqueño limitado por sus apuros y nervios hacía poco y nada.



El pitazo final trajo brazos alzados, pero principalmente alivio para Atlético. Por los tres puntos, pero también porque es el segundo partido en condición de local que mantiene la valla invicta, algo clave para recuperar confianza en la defensa más goleada del torneo. Y muy importante si se tiene en cuenta que en la próxima fecha recibe a 9 de Julio de Rafaela y a su goleador Laureano Troncoso.



Síntesis:

Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Dante Verón, Matías Billordo, Osías Barreto, Axel Juárez, Hugo Paniagua, Ramón Villalba, Lucas Núñez, Nahuel Luna, Tomás Portillo, Agustín Lezcano. DT: Luciano Ábalos.

Goles: 41´PT Dante Verón

Cambios: Martín Sosa x Luna, Lucas Mercado x Lezcano, Nicolás Kilanowski x Portillo, Nicolás Cupolo x Villalba.

El Linqueño: Juan Cruz Cuesta, Daniel Meza, Julián Veinticinco, Facundo Ferraro, Joaquín Malinauskas, Thiago Levato, Mauricio Pavón, Bautista Colombi, José Quijada, Facundo Meli, Julio Luques. DT: Claudio Otermín.

Cambios: Tomás Alsina x Luques, Juan García x Colombi, Lautaro Núñez x Veinticinco, Roberto Córdoba x Meli.

Árbitro: Marcos Liuzzi