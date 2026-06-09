Conversatorio abierto a la comunidad  #NiUnaMenos:  “Tiempos violentos: los derechos de género y las diversidades en tensión”

Un espacio de encuentro y reflexión colectiva organizado por el Honorable Concejo Deliberante de Escobar para abordar las violencias por motivos de género desde una mirada interdisciplinaria, comunitaria e institucional. Frente a una problemática social que sigue dejando consecuencias irreparables, resulta fundamental fortalecer las redes, la prevención y el compromiso colectivo.

🗣️ Participan como oradoras:

* Dra. María Laura Guazzaroni

Pta.HCD de Escobar

* María Goñi

Secretaria de Desarrollo Territorial

* Mariel Noguera

Directora de Género y Diversidades

* Dras. María Herrera y Maeta Ibero

Secretarias de Fiscalía de Cámara

* Dras. Luján Chaykosku y Florencia Escudero

Secretarias de Género en Fiscalía Descentralizada de Escobar

* Dr. Daniel Baños Suffia

Secretario de Juzgado de Familia

* Lic. Ivana Coronel

Coordinadora de Salud Mental en Territorio del Hospital Municipal Papa Francisco

* Dra. Adriana Leguiza

Directora del Servicio de Ginecología del Hospital Erill

* Lic. José Luis Pérez

Director del Hospital Erill

* Jenifer Aranda

Representante de la Mesa Local de Género

* Marisa González y Lidia Gómez

Operadoras en acompañamiento de salida de las violencias – Casa de Protección Integral Municipal

* Victoria Serruya

Rectora Colegio Cereijo

* Prof.Lola Vogel

Coordinadora Distrital Plan FinEs

* Lic.Ana Carina Rodriguez

Subsec.Innovacion Municipio Escobar

Somos Generas

* Dra.Rocío Fernandez

Secretaría de Seguridad

📅 10 de junio

🕠 17:30 hs.

📍 Av. Tapia de Cruz 1280

Actividad abierta a toda la comunidad.

Porque la violencia machista no es un problema individual sino social. Hablar, escuchar, construir herramientas y comprometernos colectivamente también es una forma de prevenir las violencias y defender derechos.