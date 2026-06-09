Conversatorio abierto a la comunidad  #NiUnaMenos:  “Tiempos violentos: los derechos de género y las diversidades en tensión”

Un espacio de encuentro y reflexión colectiva organizado por el Honorable Concejo Deliberante de Escobar para abordar las violencias por motivos de género desde una mirada interdisciplinaria, comunitaria e institucional. Frente a una problemática social que sigue dejando consecuencias irreparables, resulta fundamental fortalecer las redes, la prevención y el compromiso colectivo.
🗣️ Participan como oradoras:
* Dra. María Laura Guazzaroni
Pta.HCD de Escobar
* María Goñi
Secretaria de Desarrollo Territorial
* Mariel Noguera
Directora de Género y Diversidades
* Dras. María Herrera y Maeta Ibero
Secretarias de Fiscalía de Cámara
* Dras. Luján Chaykosku y Florencia Escudero
Secretarias de Género en Fiscalía Descentralizada de Escobar
* Dr. Daniel Baños Suffia
Secretario de Juzgado de Familia
* Lic. Ivana Coronel
Coordinadora de Salud Mental en Territorio del Hospital Municipal Papa Francisco
* Dra. Adriana Leguiza
Directora del Servicio de Ginecología del Hospital Erill
* Lic. José Luis Pérez
Director del Hospital Erill
* Jenifer Aranda
Representante de la Mesa Local de Género
* Marisa González y Lidia Gómez
Operadoras en acompañamiento de salida de las violencias – Casa de Protección Integral Municipal
* Victoria Serruya
Rectora Colegio Cereijo
* Prof.Lola Vogel
Coordinadora Distrital Plan FinEs
* Lic.Ana Carina Rodriguez
Subsec.Innovacion Municipio Escobar
Somos Generas
* Dra.Rocío Fernandez
Secretaría de Seguridad
📅 10 de junio
🕠 17:30 hs.
📍 Av. Tapia de Cruz 1280
Actividad abierta a toda la comunidad.
Porque la violencia machista no es un problema individual sino social. Hablar, escuchar, construir herramientas y comprometernos colectivamente también es una forma de prevenir las violencias y defender derechos.