«Escobar Alienta»: comercios de todas las localidades ofrecerán descuentos y promociones durante el Mundial

A pocos días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, la Municipalidad de Escobar lanzó la campaña “Escobar Alienta”, una iniciativa que reúne a comercios locales de distintos rubros para ofrecer promociones, descuentos y propuestas especiales durante toda la competencia.



Durante el Mundial, vecinos y vecinas podrán acceder a beneficios exclusivos en gastronomía, panaderías y otros comercios adheridos, con promociones que incluyen 2×1 en hamburguesas y cervezas, happy hour durante los partidos, descuentos de hasta el 40%, combos especiales con pizzas, empanadas, café y pastelería, además de sorteos de camisetas, premios y espacios con pantallas gigantes para seguir los encuentros de la Selección Argentina.



También habrá ofertas en pastas, panificados y otros productos para disfrutar los partidos en familia y acompañar a los comercios del distrito.



Para conocer todas las promociones y comercios adheridos pueden consultarse en: www.escobar.gob.ar/ escobaralienta .