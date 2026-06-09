Conservatorio: El Rol del Concejal

Una propuesta para conocer en profundidad las funciones, atribuciones y responsabilidades de los concejales dentro de los gobiernos locales, así como su papel en la representación de los vecinos, la elaboración de proyectos y el control de la gestión municipal.

La charla estará a cargo de Rafael De Francesco, coordinador del Foro de Concejales de la Primera Sección Electoral y concejal de Hurlingham, quien compartirá su experiencia y visión sobre el trabajo legislativo en el ámbito local.

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