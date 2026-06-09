Teatro Seminari – Cine Italia: precios especiales para celebrar su reapertura

Luego de la remodelación realizada por la Municipalidad de Escobar, ya se encuentra definida la programación de espectáculos y películas para las próximas semanas del Teatro Seminari – Cine Italia. Además, se confirmó un esquema de precios promocionales y tarifas diferenciadas para vecinos del distrito que se mantendrá hasta el final de las vacaciones de invierno.

Durante la primera semana de reapertura, hasta el miércoles 10 de junio inclusive, las entradas para el Cine Italia tendrán valores promocionales de $4.000 para las funciones en formato 2D y de $5.000 para las funciones en 3D. Luego, desde el jueves 11 de junio y hasta fines de julio, los tickets para funciones 2D costarán $5.000 para vecinos del distrito y $8.000 para asistentes provenientes de otros municipios. En tanto, las funciones en formato 3D tendrán un valor de $8.000 para quienes viven en todas las localidades de Escobar y de $12.000 para quienes se acerquen de otros distritos.



En el mes de junio el Cine Italia proyectará los más importantes estrenos, comenzando con «Amos del Universo» y «Scary Movie 6» que ya se encuentran en cartelera. Las próximas semanas llegará a la pantalla “El Día de la Revelación” de Steven Spielberg y «Toy Story 5», dos de las películas más esperadas del año.



AMPLIA PROGRAMACIÓN TEATRAL



La cartelera del Teatro Seminari ofrecerá durante junio y julio una gran variedad de propuestas que incluyen humor, teatro, música y espectáculos familiares.



Luego de la presentación con localidades agotadas de «Tirria», protagonizada por Diego Capusotto, y «Palabra Plena» de Gabriel Rolón, la programación continuará el viernes 12 de junio con el unipersonal «Ruido de Mate» de Mike Chouhy (21 horas); el sábado 13 se presentará la obra teatral «El Divorcio del Año» con Fabián Vena, Juan Palomino, Romina Gaetani, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal (21:30 horas); el viernes 19 con el show de comedia «Te Pido Mil Disculpas» de Ceci Hace y Nahuel Ivorra (21 horas); el domingo 20 será el turno de la obra «Por el Placer de Volver a Verla» protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes (21 horas); el domingo 21 «Made in Lanús” con Alberto Ajaka, Vanesa González, Esteban Meloni y Malena Solda (20 horas); y se cerrará el mes el 30 de junio con el espectáculo musical “Los Ancestros” a cargo de Lucio Mantel (20 horas).



Además, el 7 de julio llegarán Loli Molina y Pedro Rossi con el show musical “Un Cosmos que Camina Conmigo» (20 horas), el 10 de julio estarán Luis Pescetti y Juan Quintero con «Techo de Menos» (21 horas); el 12 de julio se presentará la comedia «Maldita Felicidad» protagonizada por Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo (20 horas); y el 25 de julio subirá a escena «El Gran Showman» (15 horas), una propuesta pensada para toda la familia durante las vacaciones de invierno.



FUNCIONES GRATUITAS DE BROADWAY



Por otra parte, la Sala B del Teatro Seminari ofrecerá funciones especiales con entrada libre y gratuita dedicadas a grandes producciones de Broadway. El sábado 20 de junio se proyectarán «Mamma Mia!» (16 horas), «Wicked» (18 horas) y «Wicked Por Siempre» (21 horas). Al día siguiente será el turno de «Los Productores» (16:30 horas), «Los Miserables» (19 horas) y «El Fantasma de la Ópera» (22 horas).



Se recuerda que para adquirir entradas tanto para los espectáculos del Teatro Seminari como para las películas del Cine Italia, los interesados pueden ingresar a www.teatroseminari.com.ar o comprarlas directamente de manera presencial en Mitre 451, Belén de Escobar.