Recolección de ramas: cronograma semanal en Loma Verde y Matheu

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



El operativo se realizará en Loma Verde, donde los vecinos podrán depositar las ramas desde el miércoles 10 hasta el martes 16 de junio. Luego, los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el miércoles 17 al martes 23. Por otra parte, en Matheu el operativo tendrá lugar en el barrio Saboya: allí se podrán depositar las ramas desde el lunes 8 al domingo 14 de junio, mientras que el retiro por parte del Municipio se efectuará desde el lunes 15 al lunes 22.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.