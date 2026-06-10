Sujarchuk se reunió con referentes religiosos para fortalecer el trabajo conjunto en el distrito

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó una reunión de trabajo con representantes de la Diócesis de Zárate-Campana, referentes de las comunidades evangélicas y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Escobar con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y avanzar en una agenda común vinculada al desarrollo social, la asistencia comunitaria y la promoción de iniciativas de interés público.



“Nos reunimos con representantes de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para dialogar sobre distintas problemáticas que atraviesan nuestra sociedad. Nos preocupan la conflictividad social, las necesidades alimentarias, la situación de muchos jóvenes y una creciente cultura del individualismo y la agresividad. Por eso quisimos escuchar a quienes trabajan todos los días con estas realidades. Sentimos que podemos hacer más, que la sociedad debe reflexionar sobre lo que está pasando y que, cuando trabajamos de manera colectiva, unidos podemos lograr cosas muy importantes”, expresó Sujarchuk durante el encuentro.



La jornada permitió intercambiar miradas sobre distintas acciones que se desarrollan de manera articulada y avanzar en nuevas propuestas orientadas a acompañar a vecinos y vecinas a través del trabajo social, la solidaridad y la presencia territorial.



Además, se abordaron los preparativos para la celebración del 50° aniversario de la Diócesis de Zárate-Campana, que se desarrollará bajo el lema “Sembradores de Esperanza” y tendrá como sede principal el Predio Floral de Belén. El evento se realizará los días 5 y 6 de septiembre y convocará a miles de fieles de toda la región. Además, se dialogó sobre distintas iniciativas previstas para los próximos meses y sobre la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones religiosas para ampliar el alcance de las acciones comunitarias.