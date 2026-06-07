En una noche de gala, el Teatro Seminari volvió a abrir sus puertas y se reafirma como faro cultural de la región

El ícono cultural de Escobar vivió otra noche histórica en su reapertura, luego de las obras de remodelación llevadas adelante por el Municipio.



La reapertura, el jueves a la noche, del Teatro Seminari – Cine Italia contó con un concierto de apertura a cargo de la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, una actuación especial de Inés Estévez, la participación de Luisa Kuliok —quien leyó un texto alusivo a la recuperación de este espacio cultural—, un homenaje a Eleonora Cassano por su trayectoria y aporte a la comunidad escobarense, la presentación del musical de Pepe Cibrián «Drácula, la resurrección» y un brillante cierre interpretado por la Orquesta de Cámara de Escobar. Todos estos artistas, quienes colaboran habitualmente con el Teatro Seminari de manera desinteresada, mantienen un fuerte lazo afectivo con la sala municipal. El común denominador de la noche fue la emoción y el orgullo por haber recuperado y mantenido un lugar con 137 años de historia.



La velada fue conducida por Christian Sancho y Celeste Muriega, y contó con la presencia de destacadas figuras del espectáculo entre el público: Anita Martínez, Diego Topa, Julián Labruna, Fernanda Vives, Sebastián Cobelli, Nicolás Pauls y Matías Camisani.



El intendente Ariel Sujarchuk realizó una fuerte defensa de la cultura e incluso su rol social como motor económico: «Un teatro que funciona es también una pequeña industria local. Los municipios que invierten en cultura construyen idiosincrasia y economía al mismo tiempo. Cada peso invertido en un espacio cultural genera cadenas de valor: actores, técnicos, gastronómicos, comerciantes, emprendedores», sostuvo.



Las obras de remodelación requirieron una inversión de $800 millones e incluyeron el cambio de todas las butacas del teatro y trabajos destinados al mantenimiento del histórico piso de pinotea, la instalación de nuevas alfombras, mejoras en los espacios de circulación, tareas generales de pintura y la renovación del sistema lumínico. Todas las tareas se realizaron con la premisa de mantener el diseño y la identidad original del edificio inaugurado en 1889 —antes que el Teatro Colón—, uno de los pocos de la provincia de Buenos Aires que conserva elementos característicos de la época como sus pisos, molduras y arañas de iluminación.



«La cultura construye comunidad. No hablamos de consumidores ni de usuarios: hablamos de ciudadanos con historia, con identidad y con orgullo. Eso es lo que nos provoca a todos en Escobar el Teatro Seminari-Cine Italia. Eso venimos a defender, en tiempos de pérdida permanente de espacios reales en favor de una virtualidad creciente, algo que enciende alarmas», concluyó el intendente.



LAS PRIMERAS OBRAS Y PELÍCULAS, TRAS LA REAPERTURA



El Teatro Seminari recibirá este fin de semana a Diego Capusotto con «Tirria», además de la obra «Mi amiga y yo» y la presencia de Gabriel Rolón con «Palabra Plena». El Cine Italia, con motivo del mes de reapertura, contará con promociones especiales en el valor de las entradas, desde $4.000. Las primeras películas en proyectarse serán «Scary Movie 6», «Amos del Universo» y «Toy Story 5». Por otra parte, en la Sala B (primer piso) del Teatro Seminari se realizarán funciones especiales con entrada libre y gratuita dedicadas a musicales destacados de Broadway: «Mamma Mia!», «Wicked», «Wicked Por Siempre», «Los Productores», «Los Miserables» y «El Fantasma de la Ópera».



Toda la programación del Teatro Seminari – Cine Italia, al igual que días, horarios y precios, se encuentran en su Instagram: @teatroseminari.