¿Qué tiene Atlético Escobar para soñar con el ascenso al Federal?

El próximo 20 de febrero Atlético Escobar cumplirá sus primeros 13 años de vida. Sin embargo, este domingo, al club fundado por Mario “Tano” Stampone se le presenta la oportunidad histórica de hacerse grande de golpe. En el estadio de Douglas Haig de Pergamino jugará la gran final por el ascenso al Federal A contra Ferro de General Pico, en un partido de 90 minutos con definición de penales si persiste la igualdad. Ahora bien, ¿cuáles son las credenciales del Fucsia para haber llegado a esta instancia y soñar con el objetivo máximo que lo colocaría en la antesala del Nacional B?



En primer lugar, Atlético tiene espíritu colectivo. Cuerpo técnico y jugadores amalgamaron un sólido grupo humano donde se antepone el interés del conjunto por encima de los egos personales. Un ejemplo: al partido de ida en Chivilcoy viajaron los 35 integrantes del plantel. Los 18 que salieron a la cancha y otros 17 que, detrás del alambrado, alentaron a sus compañeros como un hincha más.



Escobar encontró una columna vertebral en Lucas Álvarez al arco, Dante Verón y Matías Rodríguez en la zaga central, Lucas Mercado en la mitad de cancha, Nicolás Cupolo por la banda izquierda, Tomás Portillo en el control de juego y Lucas Núñez en la explosión creativa. A esa estructura se le suman piezas que potenciaron al equipo cuando les tocó entrar: Thiago Rodríguez, Eliseo Aguirre, Osías Barreto, Franco Díaz, Martín Sosa, Nahuel Luna, Gregorio Silva, Omar Cerrillo, Braian Ceballos, Pedro Szeszurak y Esteban Pipino, entre otros.



La solidez defensiva de Atlético es cosa (muy) seria. En 11 de los 14 partidos terminó con la valla invicta. Aunque en la foto siempre aparece Álvarez, el mérito radica en un plantel muy consciente de que este tipo de torneos se gana manteniendo el cero en el arco propio. Ese compromiso resulta fundamental contra un rival como Ferro de La Pampa, que tiene muchísimo poder de gol en la jerarquía y experiencia de Álvaro Klusener, Nicolás Trecco, Axel Musarella, Albaro Oruetta, Fernando Pascual, Pablo Soda y Axel Bertaina.



Todos hablan del “trabajo de la semana”, pero realmente en Escobar se nota la mano del DT Darío Bringas y su abanico de jugadas preparadas a partir de la pelota parada. Así se definieron las series contra Las Malvinas, Lima FC y, en especial, Napoli Argentino. Ese laboratorio explica la gran cantidad de goles y remates al arco que suman los defensores.



Se habló del cuaderno de jugadas de Bringas. Ahora hay que resaltar la experiencia de “Manzana”. Viejo zorro del ascenso, no le tembló la mano para meter mano en el equipo, intercambiar piezas y así lastimar al rival de turno. Los nombres varían de acuerdo a la estrategia: si hay que hacer control del balón o dejar que el contrario se equivoque con ella, si presionar alto o esperar más cerca del área propia, si jugar corto o tirarla larga y pelear la segunda jugada… A todo se adaptan sus esquemas.



Por último, y no por eso menos importante, Escobar cuenta con un plantel hambriento de gloria deportiva. La pelota puede entrar o no, pero los jugadores dejan todo en la cancha en busca del gran objetivo que se impusieron a comienzos de la temporada. De hecho, este equipo alcanzó sus mejores rendimientos en condición de visitante, con la noche estelar de Chivilcoy en la goleada 3 a 0 frente a Colón como estandarte del partido casi perfecto.



Párrafo aparte para quienes empujan desde afuera. El “Tano” Stampone es el referente de una nueva comisión directiva que renovó, ordenó e imprimió un perfil innovador a la gestión del Atlético. Un club saneado, con planificación estratégica y bien conducido impactó positivamente en cuerpo técnico y plantel, enfocados pura y exclusivamente en conseguir los resultados. Y esta seguidilla de victorias despertó la pasión de una hinchada que fecha a fecha crece en número. Después de cerrar la serie contra Colón, las más de 2000 personas que se acercaron al estadio de Deportivo Armenio cantaron el “cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”. Ese respaldo también resulta un crédito enorme para soñar muy fuerte con el ascenso al Federal A.