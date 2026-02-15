Finde en Escobar: el Día de los Enamorados, una Peatonal de Verano y el Carnaval de la Flor son los eventos destacados

Se viene un nuevo fin de semana en el partido de Escobar, cargado de múltiples actividades, entre las que se destacan una gran variedad de opciones para disfrutar del Día de los Enamorados, una Peatonal de Verano en Loma Verde y el Carnaval de la Flor, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 20 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), con el show de stand up “Peor es Robar” realizado y protagonizado por distintos comediantes locales. Además, el Cine Italia tendrá funciones de las películas “Goat: La Cabra que Cambió el Juego” a las 16:30 horas en 3D, “Hamnet” a las 19 horas y la nueva adaptación de “Cumbres Borrascosas” a las 21:30 horas.



El sábado, en el marco del Día de los Enamorados, el Cine Italia tendrá funciones gratuitas de las películas románticas “La La Land” a las 19 horas y “Romeo + Julieta” a las 21:30 horas. A los festejos de este día se suma una gran variedad de descuentos y promociones en comercios de ropa, cafeterías, bares y heladerías. Toda la información actualizada, con el listado de locales adheridos y el detalle de cada promoción, se encuentra disponible en https://www.escobar.gob.ar/ enamoradxs/ y también escribiendo “Día de los Enamorados” en Flora.



También el sábado, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo por primera vez en Loma Verde (Colectora Oeste, entre Los Álamos y Las Araucarias) una Peatonal de Verano con shows en vivo, feria de emprendedores y emprendedoras, patio gastronómico y una variedad de actividades al aire libre. Luego, desde las 19 horas, se desarrollarán los festejos del Carnaval de la Flor donde las vecinas y vecinos podrán disfrutar de murgas locales y espectáculos para toda la familia en el Predio Floral de Belén de Escobar (Mateo Gelves 1050); sobre el Boulevard Presidente Perón en Garín (frente al Polideportivo); en la Plaza La Madre y el Niño de Maquinista Savio (Boulevard 5 de Junio); en la Plaza de la Estación de Ingeniero Maschwitz (Av. El Dorado y Av. Villanueva); y finalmente en Matheu (Nazarre, entre Ruta 25 y Melo). A la misma hora, en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se realizará el ciclo de humor interactivo “En el Caos” a cargo de la escritora e ilustradora Lisbeth Feinberg.



El domingo, el Teatro Seminari contará con un concierto a cargo de Alex Rüedi Big Band, una orquesta de jazz compuesta por 22 músicos que provienen Suiza y que cuenta con 40 años de trayectoria. El repertorio musical abarcará jazz clásico, interpretaciones modernas y composiciones originales, además el espectáculo contará con la participación del grupo musical Cuatro Vientos. Por último, el Cine Italia tendrá funciones gratuitas de las películas “Capitán América: Civil War” a las 18 horas y “El Gran Truco” a las 21 horas.