Portal Municipal de Empleo: el nuevo Mostaza de Escobar incorporó a 60 trabajadores del distrito

A través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad, la empresa Mostaza incorporó a la gran mayoría de los 60 trabajadores del distrito que cumplirán tareas en el nuevo local que acaba de inaugurarse en Belén de Escobar. La búsqueda estuvo orientada principalmente a trabajadores jóvenes, promoviendo el acceso a su primer empleo.



El Portal Municipal de Empleo es una herramienta pública y gratuita, que vincula a empresas con personas que buscan trabajo y agiliza los procesos de selección. Funciona durante las 24 horas y permite registrar y actualizar datos personales, cargar el currículum vitae y postularse a las búsquedas laborales vigentes, sin intermediarios ni restricciones horarias.



A través de esta herramienta, el Municipio acompaña la inserción laboral y promueve la generación de empleo en el distrito. Quienes tengan interés de acceder al Portal, deben ingresar a www.escobar360.gob.ar y buscar la solapa “Empleos y Emprendimientos”.





SUJARCHUK ESTUVO PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN



El intendente Ariel Sujarchuk participó del acto de inauguración del local que está ubicado en Tapia de Cruz y Colón, frente a la plazoleta América Latina. “Escobar no para de crecer con la llegada de nuevas inversiones y la generación de puestos de trabajo de calidad. Queda demostrado que el Municipio brinda servicios a las empresas que se instalan y de esta manera logramos que estas propuestas se expandan, que los vecinos puedan trabajar y que la gente tenga una opción atractiva para pasarla bien. Hoy Mostaza se suma a una zona icónica de nuestro distrito en el rubro de la gastronomía y esperemos que sea el primer local de muchos en nuestro distrito”, manifestó el jefe comunal.



Este local es el primero de Mostaza en el partido de Escobar. Para su instalación, la empresa llevó adelante una refacción integral del edificio, que durante años albergó distintos emprendimientos gastronómicos. La inversión fue de 1,2 millones de dólares, destinada principalmente a la incorporación de equipamiento importado. Mostaza es una cadena de comida rápida argentina y federal, que ya cuenta con 25 locales en la zona norte del Gran Buenos Aires y continúa su expansión a nivel nacional.