Plan de Ordenamiento de Tránsito: “Las calles mano única están dando buen resultado y evaluamos sumar más en el corto plazo”

A más de un mes de la puesta en marcha del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, el secretario de la Agencia Municipal de Tránsito y Transporte, Luis Balbi, afirmó que las calles mano única tuvieron una gran aceptación entre vecinos y vecinas e informó que se evalúa que nuevas arterias pasen a tener un solo sentido de circulación. La iniciativa, que contempla otras modificaciones, continúa dentro de su período de prueba de 90 días.



El plan incluye más de 80 cuadras que pasaron a ser de mano única y cambios en la Colectora Oeste en la zona de El Curvón de Garín, en el cruce de la avenida de los Inmigrantes y las colectoras de la Panamericana en Belén de Escobar y sobre la avenida Villanueva en Ingeniero Maschwitz.



“La población del partido de Escobar viene creciendo significativamente desde hace ya mucho tiempo. Por eso es nuestra responsabilidad ordenar el tránsito escuchando las opiniones de la comunidad. En lo que respecta a las calles que convertimos en mano única, tenemos un alto nivel de aceptación. Nos dicen que la circulación es más fluida. Por eso ahora estamos evaluando una segunda etapa del Plan de Ordenamiento, no solo en tres localidades sino también en el resto del distrito”, expresó Balbi.



A su vez, el funcionario destacó que los cambios de circulación en las colectoras de la Panamericana continúan con una fuerte presencia de agentes de tránsito para acompañar la implementación de las nuevas normas. “Tenemos agentes en todos los puntos donde el plan generó modificaciones. La idea es guiar y orientar a los automovilistas durante este proceso de adaptación”, señaló.