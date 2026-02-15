Operativos sanitarios: vacunas de calendario, firma de libretas y testeos gratuitos

La Municipalidad continúa en febrero los operativos sanitarios con el objetivo de acercar servicios de salud gratuitos a distintos barrios del partido de Escobar, los mismos continuarán durante todo el año.



Se brindan vacunas de calendario y contra el Covid-19, atención pediátrica, firma de libretas sanitarias, testeos rápidos de sífilis y VIH, control de diabetes, además de promoción y control de la salud bucal. También habrá stands del área de Seguridad para adherirse al sistema Ojos y Oídos en Alerta.



Durante febrero se realizarán los operativos en el horario de 9 a 13. El miércoles 18 en Emilio Lamarca 549 (Ingeniero Maschwitz y el jueves 19 en La Plata 1191 (Ingeniero Maschwitz). Continuará el viernes 20 en Canesi 340 (Matheu).



El lunes 23 el operativo se desarrollará en Urbino 951 (Belén de Escobar), el martes 24 en Misiones 362 (Garín), y el miércoles 25 en La Catedral 370 (Ingeniero Maschwitz). Finalmente, se realizará el jueves 26 en Las Golondrinas 2533, (Maquinista Savio), y el viernes 27 en Tomás Márquez 2746 (Garín).