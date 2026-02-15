Loma Verde se prepara para su primera Peatonal de Verano

Las Peatonales de Verano continúan desarrollándose en las distintas localidades del partido de Escobar y este sábado se realizará por primera vez una edición en Loma Verde, que se suma a la propuesta cultural y recreativa del verano.



La jornada se llevará a cabo a partir de las 18 horas en Colectora Oeste entre Los Álamos y Las Araucarias, donde vecinas y vecinos podrán disfrutar de música en vivo, DJs, patio gastronómico, feria de emprendedores y actividades para toda la familia, con acceso libre y gratuito.



Durante la temporada, las peatonales contaron con ediciones especiales como la Peatonal de Salsa y Bachata y la Peatonal Ochentosa, ambas realizadas en Belén de Escobar, que convocaron a cientos de vecinos y turistas. En ese sentido, el próximo viernes 21 de febrero se realizará la Peatonal Ochentosa Vol. 2, nuevamente en Belén de Escobar, mientras que la temporada finalizará el viernes 28 de febrero con una jornada en la localidad de Matheu.



La iniciativa, organizada por el Municipio, busca promover el uso del espacio público como punto de encuentro, fomentar la participación comunitaria y acompañar el desarrollo del comercio local a través de propuestas culturales al aire libre.



Grilla de artistas que se presentarán en la peatonal de Loma Verde:



19 hs: Reison

20 hs: Arena Sound

21 hs: Murga Los Porteñitos

22 hs: La Única Frecuencia