Atlético Escobar, un campeón de punta a punta que arrasó en todas las canchas

El único equipo invicto de los ocho finalistas que disputaron el ascenso al Federal A. Nunca necesitó de ir a penales para definir sus cinco series mata-mata. Selló un global de 5-0 para superar a Colón de Chivilcoy y consagrarse campeón de la región Pampa Bonaerense Norte. En 15 partidos jugados, ganó 12 y empató tres. Totalizó 26 goles a favor. Apenas recibió tres. Fue la defensa con más vallas invictas de todo el Torneo Regional Amateur: sumó 12 partidos. Y en la final en Pergamino derrotó a Ferro de General Pico, un poderoso del fútbol pampeano, con más credenciales, recursos económicos y apoyo político que cualquier otro rival. ¿Quién logró todo esto? Atlético Escobar, el club sensación que vive por estas horas su momento más glorioso en casi 13 años de vida.



“Nos quieren ensuciar con falsas polémicas, pero nosotros hablamos en la cancha. Ahí adentro no nos superó nadie”, resalta Lucas Álvarez, arquero, capitán y una de las figuras a lo largo del campeonato y en especial en la final contra Ferro de Pico. De menor a mayor, Atlético se consolidó como uno de los equipos más duros de roer y enterró el mote de “Cenicienta” que muchos le adjudicaban por ser ésta su primera participación en un certamen del Consejo Federal de AFA.



“Desde el primer día nuestro objetivo siempre fue el ascenso. Y con el correr de los partidos demostramos ser cosa seria. Armamos un grupo humano muy comprometido en alcanzar la meta y que jamás se enganchó con las giladas que decían los de afuera”, explica Álvarez.



Como la mayoría de los clubes, Escobar también fue perjudicado por el bajo nivel del arbitraje de la categoría. En Ranelagh sufrió el permisivo juego violento de Napoli Argentino, que sacó a Thiago “Kun” Rodríguez del torneo y que dejó con el ojo en compota a Nahuel Luna. O el gol en offside que puso en ventaja a Lima FC en la revancha jugada en Deportivo Armenio. Ni hablar de las alevosas patadas de Unidos de Olmos, que había eliminado a Regatas de San Nicolás con polémicas decisiones de la terna arbitral. Y de la gresca final en Chivilcoy contra Colón protagonizada por varios jugadores del León y en la que sólo fue castigado Emiliano Ábalos. Por último, la expulsión de Gregorio Silva en Pergamino, después de que Fernando Rekers fuera muy permisivo con los jugadores de Ferro de Pico, finalista gracias a discutibles fallos del referí en la revancha en La Pampa.



Lejos de quedar atrapado en las supuestas polémicas, Atlético vive un sueño pero no saca los pies de la tierra. Aproximadamente en un mes comenzará a competir en el Federal A contra poderosos clubes de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Y hacía allá enfoca sus cañones. Para seguir haciendo historia y llevar a cada rincón de la Argentina el orgullo de ser escobarense.