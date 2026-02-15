Carnaval en Munchi´s

Munchi´s, la reconocida empresa argentina pionera en la elaboración de helados con leche de vaca Jersey, cuenta con una gran paleta de sabores y muchas opciones para disfrutar del verano en todos sus locales que tienen horario extendido en Buenos Aires y la costa atlántica (Pinamar y Villa Gesell) durante toda la temporada.

Los productos más elegidos del verano son los palitos frutales (ananá, maracuyá, kiwi, multifruta y los más clásicos de frutilla y limón) y las paletas de crema de pistacho, frutilla con chocolate blanco y dulce de leche con choco chips. Otro Must del verano en la costa atlántica son las meriendas, especialmente en el primer piso del local de Pinamar en Bunge y Libertador con exquisitas opciones dulces y saladas, entre los que se destacan el dulce de leche, la manteca y los cafés de especialidad.

Los helados y productos Munchi´s están elaborados con leche de raza Jersey, la segunda raza lechera en el mundo, que es reconocida mundialmente por su alto valor nutritivo, dado que aporta más calcio y proteínas que la leche común. También suman frutas frescas seleccionadas, huevos de campo e ingredientes de primera calidad para obtener el sabor más rico y original. Munchi´s cuenta con una variada línea de productos como postres helados, paletas, bombones helados, dulce de leche y alfajores, así como también con una completa línea de productos sin TACC, hasta un cucurucho sin TACC, hecho de pasta de arroz, que viene envuelto y se sirve frente al cliente.

Por otra parte, Munchi’s reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente ya que utiliza cucharitas y cubiertos comestibles hechos con harina de arroz, que son biodegradables, libres de gluten y compostables, logrando reducir el uso de plásticos en más de 385 kg al año. Asimismo, su packaging está diseñado para minimizar la generación de residuos, contribuyendo al bienestar del planeta.

Más info en https://www.munchis.com.ar/