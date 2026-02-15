Ferro de General Pico, el gigante que enfrentó a Boca y ahora se cruza con Atlético Escobar en la final por el ascenso

Este domingo desde las 17.30 horas, en el estadio de Douglas Haig de Pergamino, Atlético Escobar buscará el tan ansiado ascenso al Federal A frente a un gigante: Ferro Carril Oeste de General Pico, un club con 91 años de vida, referente histórico del fútbol de La Pampa y un tradicional animador de los torneos regionales organizados por AFA a partir de 1967.



En General Pico todavía se recuerda la noche del 26 de febrero de 1984, cuando El Coloso de Barrio Talleres fue sede del partido entre el local y un Boca Juniors que alineó a Hugo Gatti, Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca entre sus titulares. Fue un empate 0 a 0 por la segunda fecha del Grupo A del Campeonato Nacional de ese año. La revancha no fue en la Bombonera, ya que estaba clausurada por la profunda crisis institucional y deportiva del Xeneize. Se jugó en Vélez y, con gol de Jorge “Potro” Domínguez, Boca ganó 1 a 0. Ferro terminó último en esa zona, ya que empató dos -le sacó un empate de local al Newell’s de “Tata” Martino, que usaba la 8- y perdió ambos partidos contra el Talleres de “Chocolate” Baley, Miguel Ángel Oviedo y “Cucurucho” Santamaría. Casualidad o no, el campeón de ese certamen fue Ferro Carril Oeste, pero el de Caballito entrenado por Carlos Timoteo Griguol.



Después de haber alcanzado ese logro, Ferro de Pico jugó dos temporadas en la vieja Nacional B: en la 86/87 logró mantenerse, pero a la siguiente finalizó penúltimo y descendió a la Liga Pampeana. A partir de 1992/93 participó de forma regular en los campeonatos regionales impulsados por AFA. La reestructuración de 2014 colocó al club en el Federal A, donde participó durante diez años, hasta su descenso al Regional Amateur en 2024.



En busca de volver a esa categoría, dirigido por Alejandro “Cachorro” Abaurre, y con el apoyo económico y político del gobierno provincial y municipal, este año se armó un plantel repleto de futbolistas de jerarquía y experiencia. Joaquín Sequeira en el arco, Heber Pedernera y Yael Ferreyra en la defensa, Albaro Oruetta y Fernando Pascual en la mitad de cancha y todo el poder de gol de Álvaro Klusener, Nicolás Trecco y Axel Musarella. Por si fuera poco, en el banco esperan Gabriel Argüello, Marco Pérez, Pablo Soda y Axel Bertaina.



En este Regional Amateur, Ferro perdió sus primeros tres partidos. Sin embargo, a partir de la goleada por 10 a 0 frente a Alvear enderezó el rumbo y terminó segundo en su grupo con nueve puntos. En los playoffs eliminó por penales a All Boys de Santa Rosa (ambos partidos terminaron 1 a 1), goleó en casa y de visitante a Deportivo Alpachiri de La Pampa -las dos veces 4 a 0- y en semifinales volvió a golear 4 a 0 Atlético Ayacucho en Barrio Talleres y después empató 2 a 2. En la final de la Pampa Bonaerense Sur sacó a Racing de Olavarría después de sendas igualdades -2 a 2 y 1 a 1- en una serie que se definió por penales y que estuvo rodeada de algunas polémicas por el arbitraje de Gustavo Benites.